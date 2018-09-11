«Внутри никого, всех вывели»: у банка на проспекте Маркса собралась толпа новосибирцев (обновлено)

Люди столпились у Сбербанка
Люди столпились у Сбербанка

Вечером 11 сентября в офис Сбербанка на проспекте Карла Маркса, 22 возле Новосибирского государственного технического университета перестали пускать посетителей — очевидцы сообщают, что из банка всех вывели. 


Люди после 17:30 столпились у входа, сообщил корреспонденту НГС очевидец Михаил. 


«Возле отделения [Сбербанка] стоят человек 15–20. Наверное, сотрудники, два сотрудника службы безопасности. Возможно, и посетители. Никого в отделение не пускают. Внутри никого, всех вывели. Как я слышал, один охранник говорил посетителю, что внутри находится бомба. Пока никаких машин спецслужб нет, кроме автомобиля службы охраны компании "Серж"», — рассказал Михаил.


Сейчас отделение закрыто, а у дверей стоят мужчины в камуфляже
Сейчас отделение закрыто, а у дверей стоят мужчины в камуфляже


В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что из банка эвакуировали людей. «Сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. Незамедлительно была произведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. Офис возобновил обслуживание клиентов в 18:40», — рассказали в пресс-службе банка. 


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области рассказали, что на место выехали полицейские. 


«Сегодня в 18:28 в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило сообщение, что в одной из организаций на проспекте Карла Маркса обнаружен подозрительный пакет. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Как сообщил корреспондент НГС с места происшествия, сейчас у входа в банк нет людей. «Отделение закрыто, на крыльце стоят двое мужчин в камуфляже», — передал корреспондент НГС.


В середине августа по новосибирским торговым центрам вновь прокатилась волна эвакуаций — посетителям пришлось покинуть «Сан Сити», «Большую Медведицу» и METRO Cash and Carry.

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