«Внутри никого, всех вывели»: у банка на проспекте Маркса собралась толпа новосибирцев (обновлено)
Вечером 11 сентября в офис Сбербанка на проспекте Карла Маркса, 22 возле Новосибирского государственного технического университета перестали пускать посетителей — очевидцы сообщают, что из банка всех вывели.
Люди после 17:30 столпились у входа, сообщил корреспонденту НГС очевидец Михаил.
«Возле отделения [Сбербанка] стоят человек 15–20. Наверное, сотрудники, два сотрудника службы безопасности. Возможно, и посетители. Никого в отделение не пускают. Внутри никого, всех вывели. Как я слышал, один охранник говорил посетителю, что внутри находится бомба. Пока никаких машин спецслужб нет, кроме автомобиля службы охраны компании "Серж"», — рассказал Михаил.
В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что из банка эвакуировали людей. «Сотрудники банка сработали оперативно и вызвали экстренные службы. Незамедлительно была произведена эвакуация людей. По результатам проверки ничего подозрительного обнаружено не было. Офис возобновил обслуживание клиентов в 18:40», — рассказали в пресс-службе банка.
В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области рассказали, что на место выехали полицейские.
«Сегодня в 18:28 в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило сообщение, что в одной из организаций на проспекте Карла Маркса обнаружен подозрительный пакет. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщил корреспондент НГС с места происшествия, сейчас у входа в банк нет людей. «Отделение закрыто, на крыльце стоят двое мужчин в камуфляже», — передал корреспондент НГС.
В середине августа по новосибирским торговым центрам вновь прокатилась волна эвакуаций — посетителям пришлось покинуть «Сан Сити», «Большую Медведицу» и METRO Cash and Carry.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова, Илья Калинин, Дмитрий Здорников
Фото очевидца Михаила (1), Елены Татарниковой (2)