Утонула в грязи: скорая помощь не смогла проехать к умирающему пациенту из-за бездорожья

Машина скорой помощи сползла в канаву, пытаясь пробраться к месту вызова

В Барабинске Новосибирской области машина скорой помощи не смогла вовремя приехать на вызов — из-за бездорожья она сползла в канаву и забуксовала, а мужчина, к которому спешили врачи, скончался.







Инцидент произошёл 2 сентября на улице Луначарского в Барабинске. Как сообщила корреспонденту НГС соседка умершего Надежда Букреева, мужчине не было и 40 лет.





«Рано утром Иван почувствовал приступы и разбудил супругу, она тут же вызвала скорую помощь. Машина-то приехала своевременно, но не смогла подъехать к дому — там дороги просто нет!» — рассказала Надежда Букреева.





По словам соседки, машина скорой помощи, пытаясь объехать грязь, сползла в канаву — фельдшер добрался до дома пешком, но пострадавший нуждался в госпитализации. «Тогда вызвали вторую машину. Она подъехала, попыталась вытащить первую, пока врачи в доме боролись за жизнь парня, но так и не смогли его спасти — он умер у них на руках», — говорит Надежда Букреева.





Детали случившегося корреспонденту НГС подтвердил житель Барабинска Константин Терещенко, избранный 9 сентября в Совет депутатов города и общавшийся со вдовой погибшего.





Корреспондент НГС не смог получить комментарий главного врача Барабинской ЦРБ. Сперва в приёмной сказали, что он отошёл, а позднее сообщили, что он уехал в командировку. «Кроме него вам вряд ли кто-то сможет это прокомментировать. Я вообще не в курсе этого», — сказали в приёмной ЦРБ.









Также Надежда Букреева сообщила, что у покойного осталось двое несовершеннолетних детей. «Младший даже в школу не пошёл. Как теперь одной матери их растить? А самое страшное, что человека не смогли привезти домой после морга и прощание было в поминальном зале. Причина опять же в дороге — просто не решились везти», — возмущается соседка.





Корреспондент НГС направил запросы в министерство здравоохранения и правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать произошедшее.





Уже после гибели соседа Надежда Букреева опубликовала в группе «Новости дня Каинск, Барабинск» в социальной сети «ВКонтакте» открытое письмо — в нём она описала этот случай. В комментариях под постом появился ответ от аккаунта «Минтранс Новосибирской-Области», который назван в профиле официальной страницей ведомства.





«Колейность на улице Луначарского планируется устранить в ближайшее время, при наступлении благоприятных погодных условий. С уважением, Минтранс НСО», — говорится в комментарии.





Случаи, когда плохие дороги мешают машинам скорой помощи проехать к пациентам, происходят и в Новосибирске: после сильных снегопадов врачам приходится добираться на вызов пешком.