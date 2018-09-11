Трамвайный маршрут на правом берегу закроют на 3 дня
В пятницу, 14 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска начнутся ремонтные работы трамвайных путей — из-за этого три дня не будет ходить трамвай
«С 22 часов 14 сентября до 5 часов 30 минут 17 сентября прекращается движение трамвая
В начале августа трамваи переставали ходить по улице Титова — трамваи
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Елизавета Милованова
Фото из архива НГС