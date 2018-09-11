Трамвайный маршрут на правом берегу закроют на 3 дня

Маршрут отменят на три дня — рано утром 17 сентября трамвай № 11 запустят снова

В пятницу, 14 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска начнутся ремонтные работы трамвайных путей — из-за этого три дня не будет ходить трамвай № 11 («Дом одежды» — ПКиО «Сосновый бор»).







«С 22 часов 14 сентября до 5 часов 30 минут 17 сентября прекращается движение трамвая № 11 . Это связано с проведением подрядной организацией ООО ПСК "Пикет" работ по ремонту трамвайных путей на проспекте Дзержинского в районе остановочного пункта "Ул. Ползунова" и напротив сквера Авиаторов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



