Новосибирская школа ввела третью смену — теперь там учатся от рассвета до заката

Занятия в школе № 207 идут с 8:00 до 19:00
Занятия в школе № 207 идут с 8:00 до 19:00

Новосибирская школа № 207 на «Родниках» начала учить детей в три смены — в мэрии уверяли, что в городе третьей смены нет.


Как рассказала корреспонденту НГС директор школы № 207 Валентина Вержук, с начала этого учебного года в школе ввели третью, а также промежуточную смены. Сейчас первые уроки начинают вести с 8:00, с 11:30 до 13:20 — промежуточная смена, вторая начинает работать с 13:20 до 15:00, а последняя, третья — до 19:00. По словам директора, последние уроки проводят для учащихся второго и третьего класса.


«У нас первых 10 классов, вторых, третьих и четвёртых — по 8 в параллели и так далее. В классах — по 32-33 человека. Проектная мощность у нас 840 (в школе учится более 2000 человек. — К.Ш.). Родители написали [врио губернатора Андрею] Травникову, мол, не положено. Я им говорю: "А нам что, в три смены хочется работать?". Мы тоже не хотим этого. У нас даже совещание провести невозможно. <...> 


В мае, когда я проводила общеродительское собрание, я говорила, что у нас будет третья смена. Не от того, что мы хотим, а от того, что детей очень много. 


Мы же не можем не принять детей», — рассказала Валентина Вержук. Она добавила, что в школе учатся только дети с местной пропиской.


По её словам, в планах мэрии построить новую школу на улице Тюленина, но, как заметила она и директора соседних школ, их она заметно не разгрузит — микрорайоны слишком большие. При этом в 207-й школе уже отдали некоторые технические помещения под учебные классы, а некоторые кабинеты разделили по два: «Только в подвале разве что у нас занятия не проходят».


Перед началом учебного года на пресс-конференции 27 августа начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отмечал, что во всех школах пытаются не допустить третьей смены, причём не только с помощью ввода новых школ, но и за счёт оптимизации. «Третьей смены у нас нет. <...> Классы могут увеличиваться в соответствии с СанПиНами, есть сегодня определённые требования к количеству квадратных метров на одного учащегося, это является основой как нормативная база», — заявлял он.


Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию с дополнительными сменами в школе № 207


Во многих школах Новосибирска наблюдают проблемы с большим наплывом школьников — под учебные классы отдают технические помещения и коридоры

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