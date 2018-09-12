Крупнейшая сеть суши-буфетов откроет кафе с гигантским зонтиком и перерывом на обед

Тарелка супа фо бо в заведении Kung Pho, которое расположено в соседнем здании с будущим кафе «Ичибан»





Владельцы сети «Суши Make» решили запустить в Новосибирске новый формат заведений. Первая точка будущей сети под названием «Ичибан» откроется в октябре в здании на улице Горького рядом с Первомайским сквером.





Как рассказал НГС создатель и совладелец «Суши Make» Александр Жулковский, «Ичибан» (в переводе с японского языка — «первый») будет работать как демократичное кафе с полноценной кухней и полным набором блюд: салаты, супы, горячее и десерты. Кухня у нового проекта также будет паназиатской. Цены на супы и горячее — около 150–200 рублей за порцию.







«Ичибан» откроется на первом этаже офисного здания на улице Максима Горького, 54. Раньше здесь работал обувной магазин, а теперь большую половину освободившегося помещения занимает универсам «Ярче!». Заведение должно открыться в октябре.







Заведение займёт пустующее место рядом с магазином «Ярче!»





Как рассказал Александр Жулковский, в первом «Ичибане» почти 60% площади будет отдано под открытую кухню. «Мы делаем над ней огромный "зонтик" — большую вытяжку, которая должна будет вытягивать все запахи», — пояснил ресторатор. В зале будет около 40 посадочных мест. Такое соотношение кухни и зала для посетителей Жулковский объяснил стремлением обеспечить скорость обслуживания. «Кроме того, мы хотим иметь запас места для оборудования, если по ходу дела нужно будет корректировать концепцию», — добавил он.







По замыслу рестораторов, «Ичибан» будет работать в две смены. Во время обеда посетителям предложат комплексы из нескольких блюд небольшими порциями. Потом заведение будет закрываться на несколько часов, чтобы возобновить работу вечером уже с другим набором блюд. Такая схема характерна для многих заведений в странах Западной Европы.







Основной продукт «Суши Make» — готовые роллы, которые иногда дополняет лапша и рис





«Ичибан» — первая попытка владельцев «Суши Make» запустить новый формат. Сеть была создана в 2009 году, сейчас у неё 39 точек в Новосибирске, 19 — в Москве и ещё 27 заведений в других городах (Барнаул, Тольятти, Ярославль и т.д.) а так жеЗаведения работают в формате суши-буфетов, которые предлагают готовые роллы поштучно. В Сибири «Суши Make» была первым проектом, который начал работать по такой схеме, до него роллы делались под заказ и продавались порциями.







В Новосибирске ближайшими конкурентами «Ичибану» должны стать вьетнамская закусочная Kung Pho (первая точка работает в соседнем здании на Максима Горького), точки сети «Вокер» (работают только на фуд-кортах в ТЦ) и открывающееся в октябре на улице Ленина заведение тех же владельцев под названием Dimsum Bao. Кафе паназиатской кухни также собирается открыть в этом году в гостинице «Азимут» компания ресторатора Дениса Иванова, но оно будет работать в более высокой ценовой категории.

