Новосибирцы столкнулись со сбоем почты на «Яндексе»
Сегодня, 11 сентября, днем новосибирцы остались без доступа к почте «Яндекса».
«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к почте. Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас лёгкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», — рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».
Через некоторое время после публикации сервис стал работать.
«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в Почту, но лёгкая версия сервиса работала штатно. Сейчас Почта работает в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.
В конце июня новосибирцы сталкивались со сбоем в работе популярного приложения Telegram.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова