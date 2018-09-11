Новосибирцы столкнулись со сбоем почты на «Яндексе»

В компании сообщают, что проблему уже решают

Сегодня, 11 сентября, днем новосибирцы остались без доступа к почте «Яндекса».







«В данный момент у некоторых пользователей могут возникать трудности с доступом к почте. Lite-версия сервиса работает в обычном режиме, советуем пользоваться сейчас лёгкой версией. Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы восстановить привычную работу сервиса как можно скорее», — рассказали в пресс-службе компании «Яндекс».





Через некоторое время после публикации сервис стал работать.





«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в Почту, но лёгкая версия сервиса работала штатно. Сейчас Почта работает в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе компании.





В конце июня новосибирцы сталкивались со сбоем в работе популярного приложения Telegram.