Жители новостройки подали в суд на застройщика из-за недоделок

На плохое обслуживание и строительные недостатки жители жаловались ещё год назад
На плохое обслуживание и строительные недостатки жители жаловались ещё год назад


Более 38 жителей дома № 1 в «Микрорайоне Олимпийской славы» в селе Каменка под Новосибирском подали иск в суд на компанию-застройщика «АРГО» — они требуют исправить строительные дефекты и завершить благоустройство дома.


Как рассказал юрист Игорь Анненков, представляющий интересы жителей в суде, основные претензии жителей сводятся к строительным недостаткам дома, который был сдан в 2016 году. Он пояснил, что иск основан на заключении экспертизы, которая сравнила проектную документацию с теми нормами, которые действовали на тот момент.


«Например, если смотреть рекламные кампании застройщика "Арго", у них есть некий проект, по которому должна быть площадка для занятий физкультурой, детская игровая площадка, для отдыха взрослого населения — они все регламентированы и в обязательном порядке должны быть, в том числе малые архитектурные формы, — этого нет. Минималка есть, но не соответствует, — отмечает юрист. — По строительным недостаткам там полный абзац, я даже не знаю, как принимали этот объект. <…> Атмосферные осадки идут — прямо видно, что промокание идёт на козырьках, трещины внутри здания, снаружи одна большая трещина — я сам это видел. Грунт проваливается, асфальт проваливается, не выполнены были ливнёвки, <…> кое-где нет перил».


По словам Анненкова, коллективный иск в Октябрьский районный суд подписали 38 человек, при этом, пока не назначена дата суда, сбор подписей продолжается. Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до гендиректора застройщика Олега Мирошникова — в компанию направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать претензии жителей.


Запрос также направлен в УК «Олвис-Контакт», обслуживающую дом, с просьбой прокомментировать жалобы на непрозрачность тарифов и недобросоветсное обслуживание. Одна из жительниц дома, участвующая в разбирательстве, Светлана Б., рассказала корреспонденту НГС, что в её и ещё порядка 50 квартир было отключено электричество.


«Мне они отключили электричество 9 августа, хотя уведомление мне должны доставить заранее, и там даётся ещё несколько дней для оплаты. <…> Всем остальным отключили на прошлой неделе, 6–7 сентября. В уведомлении они пишут: долги за ограждение, видеонаблюдение, содержание жилья и коммунальные услуги, — говорит Светлана Б. — 19 апреля я написала заявление на имя директора управляющей компании о том, чтобы она мне предоставила развёрнутый экономически обоснованный расчёт по содержанию жилья и ремонту. Я до сих пор не могу получить ответ. Коммунальные услуги у меня полностью оплачены все, я не плачу только за содержание жилья, потому что не могу понять, за что я плачу».


«Это не в первый раз, это козырь такой. По своим соображениям я плачу абсолютно за всё, но содержание жилья я не платила. У меня бежал балкон, я каждую неделю закидывала их жалобами — за какое содержание жилья я должна платить, если у меня воды по колено?» — добавила ещё одна жительница дома, Светлана Г.


Жители микрорайона не впервые жалуются на качество строительства: в прошлом году они устраивали одиночные пикеты у здания Заксобрания, депутатом которого является Олег Мирошников, пытаясь привлечь внимание к неблагоприятным условиям проживания в новом доме. В феврале компания получила иск о банкротстве от одного из подрядчиков, но, по данным картотеки арбитражных дел, он затем отказался от требований.

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