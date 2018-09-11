Сашими для Кая: белые медведи вышли на рыбалку в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 11 сентября, сотрудники Новосибирского зоопарка устроили рыбалку для белых медведей — Кая и Герды.
После 12:00 в вольеры Кая и Герды запустили живую рыбу.
Корреспондент НГС побывал в зоопарке и снял на видео, как полярные медведи добывают себе еду.
Прежде рыбалку для медведей устраивали по различным праздникам, например, в мае, в День медведя. А на прошлой неделе зоопарк объявил, что живую рыбу медведи теперь будут ловить дважды в неделю.
«Одно дело съесть то, что тебе принесли и положили, и совсем другое добыть себе корм, пусть даже это происходит в бассейне и не требует большого количества времени. Для посетителей это тоже представляет интерес. Можно будет понаблюдать за действиями полярных медведей, увидеть тактику их рыбалки», — рассказывали в зоопарке.
Сейчас Кай и Герда содержатся отдельно — их развели по разным вольерам.
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Елена Громкова
Фото (1–4) и видео Густаво Зырянова
Скриншот (5,6) nsk.myttk.ru — компания «ТТК-Западная Сибирь»