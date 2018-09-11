Сашими для Кая: белые медведи вышли на рыбалку в Новосибирском зоопарке

В зоопарке объявили, что белым медведям будут давать живую рыбу два раза в неделю
В зоопарке объявили, что белым медведям будут давать живую рыбу два раза в неделю


Сегодня, 11 сентября, сотрудники Новосибирского зоопарка устроили рыбалку для белых медведей — Кая и Герды.


После 12:00 в вольеры Кая и Герды запустили живую рыбу. 


Корреспондент НГС побывал в зоопарке и снял на видео, как полярные медведи добывают себе еду.



Прежде рыбалку для медведей устраивали по различным праздникам, например, в мае, в День медведя. А на прошлой неделе зоопарк объявил, что живую рыбу медведи теперь будут ловить дважды в неделю.


«Одно дело съесть то, что тебе принесли и положили, и совсем другое добыть себе корм, пусть даже это происходит в бассейне и не требует большого количества времени. Для посетителей это тоже представляет интерес. Можно будет понаблюдать за действиями полярных медведей, увидеть тактику их рыбалки», — рассказывали в зоопарке.


В бассейны Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу
В бассейны Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу


Живую рыбу обещают медведям два раза в неделю
Живую рыбу обещают медведям два раза в неделю


Теперь медведи могут добывать еду в условиях, приближенных к реальным
Теперь медведи могут добывать еду в условиях, приближенных к реальным


Сейчас Кай и Герда содержатся отдельно — их развели по разным вольерам.


Это вольер Герды
Это вольер Герды


В соседнем вольере в одиночестве содержится Кай
В соседнем вольере в одиночестве содержится Кай
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