Сашими для Кая: белые медведи вышли на рыбалку в Новосибирском зоопарке

В зоопарке объявили, что белым медведям будут давать живую рыбу два раза в неделю





Сегодня, 11 сентября, сотрудники Новосибирского зоопарка устроили рыбалку для белых медведей — Кая и Герды.





После 12:00 в вольеры Кая и Герды запустили живую рыбу.





Корреспондент НГС побывал в зоопарке и снял на видео, как полярные медведи добывают себе еду.









Прежде рыбалку для медведей устраивали по различным праздникам, например, в мае, в День медведя. А на прошлой неделе зоопарк объявил, что живую рыбу медведи теперь будут ловить дважды в неделю.





«Одно дело съесть то, что тебе принесли и положили, и совсем другое добыть себе корм, пусть даже это происходит в бассейне и не требует большого количества времени. Для посетителей это тоже представляет интерес. Можно будет понаблюдать за действиями полярных медведей, увидеть тактику их рыбалки», — рассказывали в зоопарке.





В бассейны Кая и Герды будут запускать сазанов, карпов и другую рыбу





Живую рыбу обещают медведям два раза в неделю





Теперь медведи могут добывать еду в условиях, приближенных к реальным





Сейчас Кай и Герда содержатся отдельно — их развели по разным вольерам.





Это вольер Герды



