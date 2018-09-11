Дорого умирать: власти подняли тарифы на похоронные услуги

Теперь кремация обойдётся новосибирцам на 208 рублей дороже
Теперь кремация обойдётся новосибирцам на 208 рублей дороже

Мэрия Новосибирска приняла постановление, согласно которому тарифы на оказание похоронных услуг увеличены. Сильнее всего цены подскочили на кремацию.


Постановление мэрии касается муниципального унитарного предприятия «Похоронный дом ИМИ» — крупнейшей городской специализированной службы по вопросам похоронного дела. Как сообщил корреспонденту НГС директор Похоронного дома «ИМИ» Сергей Бондаренко, повышение цен составило в среднем 2,8%. 


«Это размер инфляции, причём — минимальный. Кроме того, повышение цен не распространяется на гарантированный перечень услуг. А так как оно (повышение. — Д.З.) совсем незначительно, мы выходим почти в ноль», — пояснил Сергей Бондаренко.


В основном тарифы по сравнению с предыдущими подросли незначительно — например, доставка тела до морга подорожала на 58 рублей, а «доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения» — на 83 рубля. Сильнее всего цены поднялись на услуги кремации — сразу на 208 рублей.


Похоронные услуги — не единственное, что дорожает в Новосибирске. Инфляция по итогам августа 0,1%, а услуги подросли в цене даже сильнее.

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