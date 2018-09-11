На новосибирцев посыпалась снежная крупа
Днём 11 сентября в Новосибирске и пригородах выпала снежная крупа — твёрдые ледяные осадки, похожие на град.
Очевидцы рассказали, что заметили выпавшие крупинки около 13:00. Информацию о таких осадках подтвердили и синоптики Новосибирского Гидрометцентра. Его специалисты склоняются к тому, что эти осадки — снежная крупа, а не град.
«Над нами находится сейчас очаг холода мощный на высоте 5 км, поэтому воздушная масса очень холодная и осадки, образующиеся на вершине облака на большой высоте, не успевают растаять в холодной воздушной массе, падают в виде таких осадков твёрдого характера», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Град же образуется в то время, когда температура меняется с тёплой на холодную — такие условия были накануне, когда к региону подходил холодный фронт.
«Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом, поэтому маловероятно, что это град, скорее всего, что это уже снег, снеговая фракция, снежная крупа», — оценила ситуацию Марина Виноградова.
В Коченёво под Новосибирском крупинки были больше и падали интенсивнее.
Сегодня утром такая холодная погода вызвала в небе красивое оптическое явление — гало.
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Елена Громкова
Фото Ксении Евдокимовой (1), Ангелины Колесниковой (2–3)