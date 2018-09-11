На новосибирцев посыпалась снежная крупа

Снежную крупу сегодня видели в центре Новосибирска 
Снежную крупу сегодня видели в центре Новосибирска 


Днём 11 сентября в Новосибирске и пригородах выпала снежная крупа — твёрдые ледяные осадки, похожие на град.


Очевидцы рассказали, что заметили выпавшие крупинки около 13:00. Информацию о таких осадках подтвердили и синоптики Новосибирского Гидрометцентра. Его специалисты склоняются к тому, что эти осадки — снежная крупа, а не град.


«Над нами находится сейчас очаг холода мощный на высоте 5 км, поэтому воздушная масса очень холодная и осадки, образующиеся на вершине облака на большой высоте, не успевают растаять в холодной воздушной массе, падают в виде таких осадков твёрдого характера», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Град же образуется в то время, когда температура меняется с тёплой на холодную — такие условия были накануне, когда к региону подходил холодный фронт.


«Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом, поэтому маловероятно, что это град, скорее всего, что это уже снег, снеговая фракция, снежная крупа», — оценила ситуацию Марина Виноградова.


В Коченёво под Новосибирском крупинки были больше и падали интенсивнее.


Крупинки, которые выпали под Коченёво
Крупинки, которые выпали под Коченёво


Они падали около 20 минут
Они падали около 20 минут


Сегодня утром такая холодная погода вызвала в небе красивое оптическое явление — гало.

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