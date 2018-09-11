На новосибирцев посыпалась снежная крупа

Снежную крупу сегодня видели в центре Новосибирска





Днём 11 сентября в Новосибирске и пригородах выпала снежная крупа — твёрдые ледяные осадки, похожие на град.





Очевидцы рассказали, что заметили выпавшие крупинки около 13:00. Информацию о таких осадках подтвердили и синоптики Новосибирского Гидрометцентра. Его специалисты склоняются к тому, что эти осадки — снежная крупа, а не град.





«Над нами находится сейчас очаг холода мощный на высоте 5 км, поэтому воздушная масса очень холодная и осадки, образующиеся на вершине облака на большой высоте, не успевают растаять в холодной воздушной массе, падают в виде таких осадков твёрдого характера», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Град же образуется в то время, когда температура меняется с тёплой на холодную — такие условия были накануне, когда к региону подходил холодный фронт.





«Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом, поэтому маловероятно, что это град, скорее всего, что это уже снег, снеговая фракция, снежная крупа», — оценила ситуацию Марина Виноградова.





В Коченёво под Новосибирском крупинки были больше и падали интенсивнее.





Крупинки, которые выпали под Коченёво





Они падали около 20 минут





Сегодня утром такая холодная погода вызвала в небе красивое оптическое явление — гало.