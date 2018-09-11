В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
Синоптики предупредили жителей Новосибирска о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидается заметное похолодание.
Как рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, на завтра, 12 сентября, по Новосибирску выпущено штормовое предупреждение из-за заморозков.
«Составлено штормовое предупреждение по городу о заморозках. Пока только на 12 сентября. Но сегодня уже были низкие температуры. 12-го числа по городу ожидаются заморозки до 0…-2 градусов и до -5 градусов по области. МЧС уже проинформировали», — добавила Марина Виноградова.
Накануне синоптики рассказали, что похолодание и заморозки вызваны холодным фронтом, который подошёл к Новосибирску с севера и принес в город дожди.
Ещё до нового похолодания городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться уже в течение недели. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова