В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

В городе объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

Синоптики предупредили жителей Новосибирска о предстоящем ухудшении погоды — в городе ожидается заметное похолодание.







Как рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова, на завтра, 12 сентября, по Новосибирску выпущено штормовое предупреждение из-за заморозков.





«Составлено штормовое предупреждение по городу о заморозках. Пока только на 12 сентября. Но сегодня уже были низкие температуры. 12-го числа по городу ожидаются заморозки до 0…-2 градусов и до -5 градусов по области. МЧС уже проинформировали», — добавила Марина Виноградова.





Накануне синоптики рассказали, что похолодание и заморозки вызваны холодным фронтом, который подошёл к Новосибирску с севера и принес в город дожди.





Ещё до нового похолодания городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться уже в течение недели. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

