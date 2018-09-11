Директора гимназии оштрафовали на 30 тысяч — она отказалась учить подростка с плохими оценками

Школьника взяли в гимназию только после вмешательства прокуратуры
Школьника взяли в гимназию только после вмешательства прокуратуры

Директора гимназии № 7 в Кировском районе Новосибирска оштрафовали за отказ принимать подростка в десятый класс — в школе посчитали, что ему там не место из-за низкого рейтинга.


Об этом корреспонденту НГС сообщила помощник районного прокурора Дарья Добыш. 


По её словам, в июле подросток окончил девятый класс гимназии и подал заявление на перевод в десятый, но получил отказ от исполняющей обязанности директора. «Он получил письменный отказ на тот момент и.о. директора, согласно которому он не проходит по рейтингу. <...> Должностное лицо пояснило, что "мы тебя взять не можем, потому что мест нет". А когда потом мама уже пришла и письменно обратилась, в ответе было указано, что не из-за того, что мест нет, а потому что он по рейтингу не проходит», — объяснили в ведомстве.


Прокуратура провела проверку и выяснила, что в профильном физико-математическом классе, куда хотел поступить подросток, как раз было два места. А решение о том, чтобы ему отказать, приняла директор единолично — без специальной комиссии, как положено по закону. 


В отношении и.о. директора возбудили административное дело по  статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование, выразившееся в незаконном отказе в приеме в образовательную организацию), ей выписали штраф 30 тысяч рублей. Подростка при этом устроили в гимназию. 

Комментарий по ситуации в гимназии № 7 корреспонденту НГС обещали предоставить позже. 


Тем временем школы Новосибирска испытывают трудности с принятием большого числа учащихся — некоторые вынуждены переоборудовать холлы и рабочие помещения под кабинеты и спортзалы.

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