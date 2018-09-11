Городские фонтаны сольют и отключат, но украсят подсветкой

Дольше всех будет работать фонтан в Первомайском сквере
Дольше всех будет работать фонтан в Первомайском сквере

В эти выходные в Новосибирске перестанут работать фонтаны — в субботу, 15 сентября, специалисты МКУ «Горфонтан» начнут сливать из них воду и консервировать механизмы до следующего лета.


По словам директора «Горфонтана» Валерия Науменко, одним из первых в городе отключили плавучий фонтан на Оби. Фонтан отключили раньше остальных из-за падения уровня воды в реке.


«Отключён и транспортирован в порт плавучий фонтан. Это уже в выходные произошло <…>. В реке сильно упал уровень воды, а у него большая осадка. Дольше всех проработает фонтан в Первомайском сквере: он будет работать дольше других потому, что мы хотим смонтировать подсветку и показать её горожанам. И проверить, как будет работать эта подсветка, потому что она устанавливается впервые. В Первомайском сквере будет работать фонтан на пару дней дольше, будем смотреть по погоде. 


Вообще по плану 15 сентября — отключение всех фонтанов, слив, помывка и консервация», 


— рассказал корреспонденту НГС директор «Горфонтана» Валерий Науменко.


По его словам, прогнозируемые синоптиками заморозки никак не повлияют на работу фонтанов. «Это будут кратковременные заморозки», — добавил директор «Горфонтана».


В последний раз фонтаны в Новосибирске отключали 2 августа, в День Воздушно-десантных войск: тогда отключенными оказались три городских фонтана

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