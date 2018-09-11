Инфляция продолжает расти, но еда и пиво в Новосибирске дешевеют

Еда за август подешевела в среднем на 0,3%, а свежие помидора — на 13,6%
Еда за август подешевела в среднем на 0,3%, а свежие помидора — на 13,6%

Новосибирскстат подсчитал, как изменились цены в августе, — инфляция составила 0,1%.


«В августе 2018 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с июлем повысились на 0,1%. Повышение произошло на непродовольственные товары и услуги на 0,3%. 


Цены на продовольственные товары снизились на 0,3%», — пришли к выводам аналитики.


Оказалось, что сильнее всего снизились цены на овощи и фрукты. 


«Снизились цены на свежие огурцы — на 33,4%, свеклу столовую — на 27,5%, виноград — на 26,1%, свежую белокочанную капусту — на 20,7%, картофель — на 14,5%, свежие помидоры — на 13,6%, лук репчатый — на 5,9%», — передают в Новосибирскстате.


Среди мясных продуктов снизилась цена на пельмени и манты (на 2,7%) и копчёности (на 1,3%).


В целом, среди продовольственных товаров цены упали на пиво зарубежных марок — на 9,7%.


В том числе подешевело цельное молоко — на 5,1%, рыбные консервы — на 4%, томатные консервы — на 3,9%. Черный байховый чай и гречневая крупа подешевели на 3,7%, вермишель — на 3,3%.


Среди непродовольственных товаров, которые подорожали, аналитики называют туалетную воду (рост на 4,5%), микроволновок (на 4,3%), батареек (на 4,1%).


«В группе услуг стоит отметить повышение цен на аренду квартир. Аренда двухкомнатной квартиры повысилась на 4,2%, однокомнатной — на 3%. Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в среднем на 4%. В группе транспортных услуг полет в салоне экономического класса самолета вырос в цене на 3,2%», — пишут аналитики.


В конце августа пресс-служба Сибирского главного управления Банка России сообщала, что годовая инфляция в Новосибирской области составила 1,1% и оказалась самой низкой в Сибирском федеральном округе, а среди всех регионов страны заняла второе место. 

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