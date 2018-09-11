Отделение почты осталось без света, а новосибирцы — без посылок

Получить посылку можно только если есть извещение и точная дата, когда она поступила в почтовое отделение

Жители Горского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска 4 дня не могли получить посылки — в почтовом отделении № 32 на Путевой, 5 не было электричества.







Перед входом на почту появилось написанное от руки объявление о том, что в отделении не работают компьютеры. По словам жителя Горского Михаила Докукина, заказные письма и бандероли выдают только тем, у кого есть извещение и точная дата прихода отправления. Рассортировать пришедшие за последние время посылки и другие почтовые отправления сотрудники почты не могут, утверждает Докукин.





«На вчерашний день почтовые отправления за 4 дня разобраны не были, по словам сотрудников отделения», — рассказал Михаил Докукин. По его словам, причиной отсутствия света стали сгоревшие бесперебойники. Сегодня почтовое отделение вновь заработало.







«Горел свет, <…> сотрудница отделения сказала, что всё ок, подтвердила, что действительно был сбой из-за сгоревших бесперебойников. Сейчас все компьютеры работают, за исключением одного», — добавил Михаил Докукин.







Местным жителям говорят, что отправления за последние четыре дня рассортировать сотрудники почты не могут — нет света





В сибирском филиале Почты России корреспонденту НГС подтвердили, что в этом почтовом отделении действительно отключали электроэнергию — это случилось из-за ремонта.





«При выполнении работ потребовалась полная замена системы электроснабжения помещения. При этом клиентам в обычном режиме производилась выдача регистрируемых почтовых отправлений, не требующих оплаты», — пояснили корреспонденту НГС в сибирском филиале ФГУП Почта России.





К обычному режиму работы отделение № 32 вернётся завтра, 12 сентября, а всем отправлениям с наложенным платежом, которые не смогли выдать, продлят срок хранения на 7 дней.





Вчера Почта России рассказала, что будет доставлять китайские посылки по России ещё быстрее — посылки теперь будут идти не только через Москву, но и через Владивосток.