Отделение почты осталось без света, а новосибирцы — без посылок
Жители Горского жилмассива в Ленинском районе Новосибирска 4 дня не могли получить посылки — в почтовом отделении
Перед входом на почту появилось написанное от руки объявление о том, что в отделении не работают компьютеры. По словам жителя Горского Михаила Докукина, заказные письма и бандероли выдают только тем, у кого есть извещение и точная дата прихода отправления. Рассортировать пришедшие за последние время посылки и другие почтовые отправления сотрудники почты не могут, утверждает Докукин.
«На вчерашний день почтовые отправления за 4 дня разобраны не были, по словам сотрудников отделения», — рассказал Михаил Докукин. По его словам, причиной отсутствия света стали сгоревшие бесперебойники. Сегодня почтовое отделение вновь заработало.
«Горел свет, <…> сотрудница отделения сказала, что всё ок, подтвердила, что действительно был сбой из-за сгоревших бесперебойников. Сейчас все компьютеры работают, за исключением одного», — добавил Михаил Докукин.
В сибирском филиале Почты России корреспонденту НГС подтвердили, что в этом почтовом отделении действительно отключали электроэнергию — это случилось из-за ремонта.
«При выполнении работ потребовалась полная замена системы электроснабжения помещения. При этом клиентам в обычном режиме производилась выдача регистрируемых почтовых отправлений, не требующих оплаты», — пояснили корреспонденту НГС в сибирском филиале ФГУП Почта России.
К обычному режиму работы отделение
Вчера Почта России рассказала, что будет доставлять китайские посылки по России ещё быстрее — посылки теперь будут идти не только через Москву, но и через Владивосток.
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Елизавета Милованова
Фото Александра Ощепкова (1), Михаила Докунина (2)