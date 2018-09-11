Смертность сибиряков от опасных болезней пошла на убыль — врач объяснил, почему это произошло

Сибиряки стали реже умирать от болезней системы кровообращения, но всё равно эти заболевания убивают почти каждого второго новосибирца
Сибиряки стали реже умирать от болезней системы кровообращения, но всё равно эти заболевания убивают почти каждого второго новосибирца

Росстат сообщил, что смертность от самой распространённой причины — сердечно-сосудистых заболеваний — уменьшается. Новосибирский врач-кардиохирург пояснил, почему это происходит.


По информации Росстата, за первую половину 2018 года от болезней системы кровообращения умерли 444,3 тысячи жителей России — это меньше на 3 тысячи человек в сравнении с первым полугодием 2017 года. В Новосибирской области показатели схожи — умерших от этих болезней было на 500 человек меньше, чем в прошлом году.


Корреспондент НГС попросила главного специалиста Новосибирской области по сердечно-сосудистой хирургии, врача клиники Мешалкина Дмитрия Астапова объяснить, почему смертность медленно, но снижается.


«Основные причины, наверное, две — это диспансеризация, которая достигла охвата, если я не ошибаюсь, 60 миллионов человек по России. А вторая — это достаточно бурное развитие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в стране и в Новосибирской области», — отметил специалист, добавив, что в ближайшее время новосибирцы должны получить ещё один региональный сосудистый центр.


По его словам, также сибиряки стали получать больше информации о заболеваниях, в частности, о болезнях системы кровообращения — это стимулирует их раньше обратиться к врачам.


«Но я бы не испытывал на самом деле большого оптимизма по поводу снижения [смертности] — да, она снижается, но темпы не сказать, что резкие. 


Всё это потихоньку снижается. И та цифра, которая озвучена в майских указах президента к 2024 году — 450 случаев (смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 100 тысяч населения. — М.М.), когда сейчас у нас больше 600 [случаев]… Это достаточно серьёзная цифра, которая требует приложения немалых сил и средств», — заключил Дмитрий Астапов.


Ранее врач подробно рассказал в интервью НГС, почему в смертельном списке болезни системы кровообращения обгоняют раковые заболевания и различные травмы, а также пояснил, можно ли спасти себя от сердечного приступа, если вовремя заняться здоровьем.

Прочтений: 3016

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено