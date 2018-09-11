«В воздухе частицы снега»: в Новосибирске сняли морозное оптическое явление

Гало — признак морозной погоды





Утром 11 сентября в Новосибирске заметили оптическое явление, которое характерно для морозной погоды — один из жителей Советского района сфотографировал гало в небе над ОбьГЭСом.





Автор фото Михаил Медведев рассказал корреспонденту НГС, что сделал снимок в 8:09, когда стоял на светофоре на перекрёстке Советского шоссе и проезда Автомобилистов.





Новосибирские синоптики объяснили, что такое явление — это признак холода в атмосфере.





«Морозный воздух, соответственно, частицы уже не воды в воздухе, а снега. Естественно при солнечном свете, если солнце освещает частицы снега, они вызывают преломление солнечных лучей в виде таких радужных колец», — пояснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова





Вчера в Новосибирскую область пришёл холодный фронт, по районам области даже объявили штормовое предупреждение о заморозках.