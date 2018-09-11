Недалеко от школы в Ленинском районе провалился асфальт (обновлено)

Провал появился на прошлой неделе
Провал появился на прошлой неделе

У школы № 187 в Ленинском районе Новосибирска в тротуаре появилась глубокая яма.


Информацией о провале в асфальте с редакцией НГС поделился читатель Валерий.


«У нас недавно закончился ремонт в этом месте. На прошлой неделе провал заделывали, сверху бетоном замазали. Но вскоре все обвалилось. <…> Там тротуар как раз, дорога в школу. Можно провалиться туда, не заметив. Сейчас воткнули палку от дерева», — рассказал корреспонденту НГС читатель Валерий, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.


Провал в тротуаре находится перед входом на территорию школы
Провал в тротуаре находится перед входом на территорию школы


В администрации школы сообщили, что ничего не знают о провале в асфальте. «У нас нет никаких ям, первый раз слышим», — сообщили корреспонденту НГС в приёмной.


На дне провала видны камни
На дне провала видны камни


Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить причину провала и сроки его устранения. 


Обновление: После публикации читатель Валерий сообщил, что к провалу в асфальте приехал автомобиль коммунальной службы.


«После выхода статьи администрация Ленинского района живо отреагировала: в 11:30 подъехала белая "Газель", представитель посмотрел яму, сфотографировал и уехал. Теперь будем ждать ремонтную бригаду», — написал в редакцию НГС читатель, прикрепив к своему сообщению фотографию.


После публикации заметки на НГС к провалу в асфальте приехали ремонтники
После публикации заметки на НГС к провалу в асфальте приехали ремонтники


Несколько недель назад в тихом центре Новосибирска появилась яма на дороге — асфальт провалился на одном из перекрёстков улицы Максима Горького.

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