Водитель на «Хонде» забуксовал в грязи в лесу: на помощь пришли спасатели

Мужчина на «Хонде» заблудился и застрял в лесу

Вечером 10 сентября спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) эвакуировали из лесного массива в Первомайском районе мужчину, который застрял на своем автомобиле в грязи и не смог самостоятельно выехать.







По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил около 21:15.





«Поступил звонок от мужчины 1980 года рождения. Он объяснил, что находится в автомобиле марки «Хонда Фит» <…> на полевой дороге в лесном массиве между железнодорожными платформами Юность и Матвеевка. Автомобиль застрял в грязи, стемнело, и он не может определить своё точное местоположение», — сообщается на официальной странице МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Как рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин, мужчина позвонил спасателям из-за опасений о состоянии своего здоровья.





Спасатели помогли мужчине вытащить застрявший автомобиль





«Мужчина пояснил, что у него кардиостимулятор стоит. Время ночное, выходить тяжело, везде грязь, он забуксовал. Мужчина побоялся за то, что может быть ухудшение по здоровью. <…> Когда приехали на место и нашли его, через полтора часа, посмотрели, что у нас техническая возможность нашего автомобиля позволяет зацепить его автомобиль и вытащить его вместе с автомобилем. Если бы не было такой возможности, то мужчину вывезли либо в больницу, либо до дома. <…> Здесь исключительный случай возник, потому что была возможность вытащить его автомобиль», — рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.





После того, как спасатели вытащили машину и мужчину из грязи, они помогли ему добраться до асфальтовой дороги. В медицинской помощи спасённый не нуждался, отмечают в МАСС.





В выходные спасателям пришлось вызволять из Оби 47-летнего мужчину — он решил, что может искупаться в такую погоду, но начал тонуть буквально в ста метрах от берега.