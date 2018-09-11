«Лексус» насмерть сбил женщину на Бердском шоссе
Вечером 10 сентября на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска автомобиль Lexus RX330 насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
По информации Госавтоинспекции, ДТП случилось в 20:50 недалеко от дома
«Женщина-водитель 1983 года рождения на автомобиле Lexus RX330 следовала по Бердскому шоссе со стороны улицы Механическая 1-я в сторону Одоевского. В пути следования <…> она совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП неустановленная женщина, на вид лет 50, от полученных травм скончалась на месте», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
По его словам, сейчас по факту ДТП ведутся следственные действия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В конце августа на Красном проспекте насмерть разбился байкер: мотоциклист на большой скорости врезался в поворачивающую «Тойоту».
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова