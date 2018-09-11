Два вуза из Новосибирска попали в мировой рейтинг по успешности выпускников
Два новосибирских университета попали в рейтинг лучших по трудоустройству выпускников российских вузов, который составила британская компания QS Quacquarelli Symonds.
Согласно результатам исследования, в рейтинг по трудоустройству выпускников вошли НГТУ и НГУ.
Всего в топ-500 вузов по трудоустройству выпускников попали 11 российских учебных заведений. Помимо новосибирских вузов в него попали МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), МГИМО, Высшая школа экономики, Томский политех, Московский физико-технический институт (МФТИ), МИСиС, Московский государственный технический университет имени Баумана и Российский экономический университет имени Плеханова.
Компания QS Quacquarelli Symonds занимается аналитикой и консалтингом в области образования и карьеры. При составлении рейтинга оценивались пять показателей: репутация среди работодателей, профессиональные достижения выпускников, партнерство с работодателями, организация взаимодействия работодателей со студентами и трудоустройство после окончания вуза.
В конце августа британский журнал Times Higher Education, который составляет рейтинги мировых вузов, опубликовал новое исследование, в котором проанализировал учебные заведения Евразии. В список также попали два новосибирских вуза.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС