Полицию заставили извиниться перед журналистами, задержанными на акциях протеста

Прокуратуру попросили проверить действия силовиков

Корреспондента в Екатеринбурге задержали во время прямого эфира, который он вел
Корреспондента в Екатеринбурге задержали во время прямого эфира, который он вел

Сотрудники полиции, которые задерживали журналистов на акциях протеста 9 сентября, должны быть наказаны — такое решение приняли в Сети городских порталов. Нас поддержали главные редакторы и журналисты в разных городах.


Всего по стране, по данным российского независимого профсоюза журналистов и работников СМИ, пострадали 17 корреспондентов и фотографов, освещавших акции протеста против пенсионной реформы. Среди них — журналисты омского городского портала NGS55.RU Александр Зубов, екатеринбургского городского портала E1.RU Сергей Панин и фотокорреспондент Дмитрий Емельянов. 


Корреспонденты вели прямой эфир, но полиция заставила их прервать съемку и увела в автозак. В протоколах об административном правонарушении их назвали участниками шествия — а позже в полиции Свердловской области подтвердили, что действительно не видят разницы между теми, кто участвует в акции протеста, и журналистами.


Редакционные удостоверения журналистов в Екатеринбурге даже не стали смотреть


А корреспонденту NGS55.RU удостоверение просто порвали
А корреспонденту NGS55.RU удостоверение просто порвали


Вечером в воскресенье журналисты Екатеринбурга подписали открытое письмо в адрес начальника свердловской полиции с требованием принести извинения задержанным коллегам и признать действия полицейских ошибочными.


Сегодня главный редактор E1.RU Татьяна Дрогаёва направила официальное письмо и в прокуратуру Свердловской области. Мы просим разобраться, имели ли право полицейские задерживать наших сотрудников, выполнявших редакционное задание.


«По мнению редакции, незаконное задержание сотрудников издания в момент выполнения ими редакционного задания содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса ("воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")», — говорится в письме в прокуратуру.


Полицию заставили извиниться перед журналистами, задержанными на акциях протеста
Полицию заставили извиниться перед журналистами, задержанными на акциях протеста


Вечером в понедельник начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин попытался смягчить ситуацию и встретился с екатеринбургскими журналистами.


— Я хочу принести извинения журналистам за действия полиции. Это недопустимо. Обещаю, что мы проведём проверку, чтобы выяснить, почему было проведено задержание, а затем оформлены протоколы. Они будут отменены, — сказал Бородин и пообещал выяснить, кто дал указание задерживать журналистов, предъявивших удостоверения.


Задержание Александра Зубова полиция до сих пор не прокомментировала
Задержание Александра Зубова полиция до сих пор не прокомментировала


Впрочем, мы предупредили полицию, что отзывать заявление в прокуратуру не планируем: мы считаем, что необходимо защитить права всех наших коллег, пострадавших от полицейского произвола.


— У нас состоялся нормальный диалог. Извинения мы принимаем. Но при этом нами принято решение, что прокуратура должна закончить проверку. Это важно не только для задержанных журналистов, но и для всего сообщества, которое так живо поддержало нас в этой ситуации, — отметила Татьяна Дрогаёва, главный редактор E1.RU.

Прочтений: 2281
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено