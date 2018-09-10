Полицию заставили извиниться перед журналистами, задержанными на акциях протеста

Корреспондента в Екатеринбурге задержали во время прямого эфира, который он вел

Сотрудники полиции, которые задерживали журналистов на акциях протеста 9 сентября, должны быть наказаны — такое решение приняли в Сети городских порталов. Нас поддержали главные редакторы и журналисты в разных городах.







Всего по стране, по данным российского независимого профсоюза журналистов и работников СМИ, пострадали 17 корреспондентов и фотографов, освещавших акции протеста против пенсионной реформы. Среди них — журналисты омского городского портала NGS55.RU Александр Зубов, екатеринбургского городского портала E1.RU Сергей Панин и фотокорреспондент Дмитрий Емельянов.





Корреспонденты вели прямой эфир, но полиция заставила их прервать съемку и увела в автозак. В протоколах об административном правонарушении их назвали участниками шествия — а позже в полиции Свердловской области подтвердили, что действительно не видят разницы между теми, кто участвует в акции протеста, и журналистами.







Редакционные удостоверения журналистов в Екатеринбурге даже не стали смотреть









Вечером в воскресенье журналисты Екатеринбурга подписали открытое письмо в адрес начальника свердловской полиции с требованием принести извинения задержанным коллегам и признать действия полицейских ошибочными.







Сегодня главный редактор E1.RU Татьяна Дрогаёва направила официальное письмо и в прокуратуру Свердловской области. Мы просим разобраться, имели ли право полицейские задерживать наших сотрудников, выполнявших редакционное задание.







«По мнению редакции, незаконное задержание сотрудников издания в момент выполнения ими редакционного задания содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 144 Уголовного кодекса ("воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов")», — говорится в письме в прокуратуру.











Вечером в понедельник начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин попытался смягчить ситуацию и встретился с екатеринбургскими журналистами.







— Я хочу принести извинения журналистам за действия полиции. Это недопустимо. Обещаю, что мы проведём проверку, чтобы выяснить, почему было проведено задержание, а затем оформлены протоколы. Они будут отменены, — сказал Бородин и пообещал выяснить, кто дал указание задерживать журналистов, предъявивших удостоверения.





Задержание Александра Зубова полиция до сих пор не прокомментировала





Впрочем, мы предупредили полицию, что отзывать заявление в прокуратуру не планируем: мы считаем, что необходимо защитить права всех наших коллег, пострадавших от полицейского произвола.







— У нас состоялся нормальный диалог. Извинения мы принимаем. Но при этом нами принято решение, что прокуратура должна закончить проверку. Это важно не только для задержанных журналистов, но и для всего сообщества, которое так живо поддержало нас в этой ситуации, — отметила Татьяна Дрогаёва, главный редактор E1.RU.

