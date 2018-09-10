Жительница Новосибирска выиграла заплыв в холодной воде через Кольский залив

Маргарита Карпачева выиграла сертификат на 100 тысяч рублей

Спортсменка Маргарита Карпачева заняла первое место на фестивале спорта «Гольфстрим-2018» — она выигрывает на этом фестивале третий год подряд.





Видео с тем, как финиширует новосибирская спортсменка, опубликовал канал моржей Мурманска, где традиционно проходит фестиваль «Гольфстрим».





Публикация от Morzhi_Murmanska ❄️🔥🏊 (@morzhi_murman) 9 Сен 2018 в 6:32 PDT





Как сообщила корреспонденту НГС Маргарита Карпачева, она рассчитывала на победу, исходя из прошлогодних результатов.





«Конечно, надеялась на победу! Готовилась в основном в бассейне, так как холодной воды в Новосибирске в это время года нет. Этот вид спорта помогает преодолеть себя, достичь чего-то, чего в обычной жизни не достигнешь», — рассказала спортсменка.





В июле этого года в Новосибирске начался ежегодный фестиваль «Сибирская волна» — жители города во время праздника переплыли Обь. В тот раз лучшее время среди женщин показала Маргарита Карпачева — 29 минут 29 секунд.