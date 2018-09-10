Жительница Новосибирска выиграла заплыв в холодной воде через Кольский залив
Спортсменка Маргарита Карпачева заняла первое место на фестивале спорта «Гольфстрим-2018» — она выигрывает на этом фестивале третий год подряд.
Видео с тем, как финиширует новосибирская спортсменка, опубликовал канал моржей Мурманска, где традиционно проходит фестиваль «Гольфстрим».
Как сообщила корреспонденту НГС Маргарита Карпачева, она рассчитывала на победу, исходя из прошлогодних результатов.
«Конечно, надеялась на победу! Готовилась в основном в бассейне, так как холодной воды в Новосибирске в это время года нет. Этот вид спорта помогает преодолеть себя, достичь чего-то, чего в обычной жизни не достигнешь», — рассказала спортсменка.
В июле этого года в Новосибирске начался ежегодный фестиваль «Сибирская волна» — жители города во время праздника переплыли Обь. В тот раз лучшее время среди женщин показала Маргарита Карпачева — 29 минут 29 секунд.
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Дмитрий Здорников
Фото и видео instagram.com/morzhi_murman