Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ





Сеть городских порталов продолжает кулинарный эксперимент: у нас есть семья из трёх человек, три тысячи рублей и повар-любитель Ирина Недосекова, которая в течение недели будет готовить разные завтраки, обеды и ужины в рамках бюджета. Мы уже пробовали французский омлет-бризоль и итальянскую пасту с мясным соусом, настало время тирамису, фаршированных лодочек, сытных супов и диетической шаурмы.





Наша героиня знает, как готовить вкусно и не стоять у плиты каждый день





Завтрак: рулет из лаваша с куриной грудкой







Или шаурма здорового человека: никакой корейской морковки и майонезных соусов. Доставайте из холодильника:







куриное филе — 1 штука;

огурец — 1 штука;



помидор — 1 штука;



сыр сливочный — полбанки;



сыр творожный — полбанки;



лаваш — 3 штуки;



время готовки: 10–20 минут.







Такой шаурмой могут завтракать даже те, кто следит за фигурой





Если вы еще с вечера пожарили куриное филе, то на готовку завтрака потратите 10 минут, если нет — вдвое дольше. Мелко режем курицу и обжариваем. Пока мясо на сковородке, можно заняться овощами: режем помидоры и огурцы.







Разворачиваем лаваш, смазываем одну половину сливочным сыром, другую — творожным. Выкладываем поочередно курицу, овощи и заворачиваем ролл.











Кладём ролл на горячую сковородку и обжариваем с каждой стороны по полминуты.







Сытный, быстрый, а главное, безвредный завтрак для семьи





Обед: куриный суп с белой фасолью







На обед Ирина предлагает густой суп с куриными ножками и белой фасолью. На готовку у вас уйдет вдвое меньше времени, если вы сварите бульон заранее и заморозите его.







На кастрюлю супа нам понадобится:







куриные ножки — 3 штуки;



картофель — 3 штуки;



морковь — 1 штука;



помидор — 1 штука;



лук — 1 штука;



фасоль белая консервированная — 1 банка;



время готовки: 1 час 20 минут с варкой бульона, 30 минут — без.







Отвариваем курицу, в это время нарезаем овощи: картошку — крупно, помидор, лук — мелко для жарки, морковь — на крупной тёрке. Далее в куриный бульон отправляем картофель, а остальные овощи — обжариваться на сковороду.







После обжарки овощи отправляем в кастрюлю и добавляем фасоль. Варим еще пару минут.







Суп получился густой и сытный





Ужин: фаршированные кабачки и тирамису







Цукини мы брали для того, чтобы сделать сытные мясные лодочки. Поэтому доставайте маленькие кабачки и готовьте по рецепту, который наверняка любит старшее поколение вашей семьи.







Нам нужно:







кабачки цукини — 3 штуки;



фарш — 300 граммов;



рис — 100 граммов;



сметана — две столовые ложки;



сыр — 50 граммов;



время приготовления: 30 минут.









Чистим кабачки, разрезаем пополам — получаются небольшие лодочки. Укладываем на противень, можно полить их маслом и посыпать специями. Отваренный рис смешиваем с фаршем, солим-перчим и заполняем лодочки.





Сверху мясо смазываем сметаной и посыпаем сыром





В таком виде лодочки отправляются в духовку

Кабачки пробудут в духовке 25 минут. Пока они готовятся, займемся десертом.







На три порции домашнего тирамису понадобится:







сметана — 5 столовых ложек;



карамельный пудинг — 2 банки;



печенье «Савоярди» — 1 упаковка;



кофе — 1 чашка;



время приготовления: 10 минут.





Нехитрый набор для будущих пирожных





Мешаем пудинг со сметаной, завариваем кофе. Палочки «Савоярди» (упаковка стоит всего 100 рублей, а хватит её на 15, а то и 20 порций) режем пополам — на один десерт нужно четыре половинки.







Берем формочки для пирожных (нет формочек — подойдут тарелочки с высокими бортами или стаканы). Кладем ложку крема из сметаны и пудинга. Берем половинку палочки, обмакиваем в кофе и укладываем сверху.







Ирина советует окунать в кофе печенье, подняв его шершавой стороной вверх, — так палочки быстрее и лучше пропитаются





Далее еще ложка крема, второй этаж палочек, пропитанных кофе, снова ложка крема — и десерт готов.











Убираем в холодильник на полчаса. Перед подачей можно посыпать какао и украсить свежими ягодами или фруктами. Если десерт простоит в холодном месте час, два или даже дольше, это не испортит ни его вид, ни его вкус.







Тем временем лодочки из кабачков готовы: вынимаем из духовки и раскладываем по тарелкам.











Завершим ужин десертом.









Уже завтра, в четвертый день эксперимента, займёмся рыбой: будем делать утренние блины с лососем, а на ужин запечём акулу.