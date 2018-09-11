Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ
Эксперимент Сети городских порталов: 15 домашних завтраков, обедов и ужинов за низкий ценник
Сеть городских порталов продолжает кулинарный эксперимент: у нас есть семья из трёх человек, три тысячи рублей и повар-любитель Ирина Недосекова, которая в течение недели будет готовить разные завтраки, обеды и ужины в рамках бюджета. Мы уже пробовали французский омлет-бризоль и итальянскую пасту с мясным соусом, настало время тирамису, фаршированных лодочек, сытных супов и диетической шаурмы.
Завтрак: рулет из лаваша с куриной грудкой
Или шаурма здорового человека: никакой корейской морковки и майонезных соусов. Доставайте из холодильника:
- куриное филе — 1 штука;
- огурец — 1 штука;
- помидор — 1 штука;
- сыр сливочный — полбанки;
- сыр творожный — полбанки;
- лаваш — 3 штуки;
- время готовки: 10–20 минут.
Если вы еще с вечера пожарили куриное филе, то на готовку завтрака потратите 10 минут, если нет — вдвое дольше. Мелко режем курицу и обжариваем. Пока мясо на сковородке, можно заняться овощами: режем помидоры и огурцы.
Разворачиваем лаваш, смазываем одну половину сливочным сыром, другую — творожным. Выкладываем поочередно курицу, овощи и заворачиваем ролл.
Кладём ролл на горячую сковородку и обжариваем с каждой стороны по полминуты.
Обед: куриный суп с белой фасолью
На обед Ирина предлагает густой суп с куриными ножками и белой фасолью. На готовку у вас уйдет вдвое меньше времени, если вы сварите бульон заранее и заморозите его.
На кастрюлю супа нам понадобится:
- куриные ножки — 3 штуки;
- картофель — 3 штуки;
- морковь — 1 штука;
- помидор — 1 штука;
- лук — 1 штука;
- фасоль белая консервированная — 1 банка;
- время готовки: 1 час 20 минут с варкой бульона, 30 минут — без.
Отвариваем курицу, в это время нарезаем овощи: картошку — крупно, помидор, лук — мелко для жарки, морковь — на крупной тёрке. Далее в куриный бульон отправляем картофель, а остальные овощи — обжариваться на сковороду.
После обжарки овощи отправляем в кастрюлю и добавляем фасоль. Варим еще пару минут.
Ужин: фаршированные кабачки и тирамису
Цукини мы брали для того, чтобы сделать сытные мясные лодочки. Поэтому доставайте маленькие кабачки и готовьте по рецепту, который наверняка любит старшее поколение вашей семьи.
Нам нужно:
- кабачки цукини — 3 штуки;
- фарш — 300 граммов;
- рис — 100 граммов;
- сметана — две столовые ложки;
- сыр — 50 граммов;
- время приготовления: 30 минут.
Чистим кабачки, разрезаем пополам — получаются небольшие лодочки. Укладываем на противень, можно полить их маслом и посыпать специями. Отваренный рис смешиваем с фаршем, солим-перчим и заполняем лодочки.
Кабачки пробудут в духовке 25 минут. Пока они готовятся, займемся десертом.
На три порции домашнего тирамису понадобится:
- сметана — 5 столовых ложек;
- карамельный пудинг — 2 банки;
- печенье «Савоярди» — 1 упаковка;
- кофе — 1 чашка;
- время приготовления: 10 минут.
Мешаем пудинг со сметаной, завариваем кофе. Палочки «Савоярди» (упаковка стоит всего 100 рублей, а хватит её на 15, а то и 20 порций) режем пополам — на один десерт нужно четыре половинки.
Берем формочки для пирожных (нет формочек — подойдут тарелочки с высокими бортами или стаканы). Кладем ложку крема из сметаны и пудинга. Берем половинку палочки, обмакиваем в кофе и укладываем сверху.
Далее еще ложка крема, второй этаж палочек, пропитанных кофе, снова ложка крема — и десерт готов.
Убираем в холодильник на полчаса. Перед подачей можно посыпать какао и украсить свежими ягодами или фруктами. Если десерт простоит в холодном месте час, два или даже дольше, это не испортит ни его вид, ни его вкус.
Тем временем лодочки из кабачков готовы: вынимаем из духовки и раскладываем по тарелкам.
Завершим ужин десертом.
Уже завтра, в четвертый день эксперимента, займёмся рыбой: будем делать утренние блины с лососем, а на ужин запечём акулу.
Фото: Елена Елисеева, Дмитрий Емельянов