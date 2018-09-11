Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ

Эксперимент Сети городских порталов: 15 домашних завтраков, обедов и ужинов за низкий ценник

Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ


Сеть городских порталов продолжает кулинарный эксперимент: у нас есть семья из трёх человек, три тысячи рублей и повар-любитель Ирина Недосекова, которая в течение недели будет готовить разные завтраки, обеды и ужины в рамках бюджета. Мы уже пробовали французский омлет-бризоль и итальянскую пасту с мясным соусом, настало время тирамису, фаршированных лодочек, сытных супов и диетической шаурмы.


Наша героиня знает, как готовить вкусно и не стоять у плиты каждый день
Наша героиня знает, как готовить вкусно и не стоять у плиты каждый день


Завтрак: рулет из лаваша с куриной грудкой


Или шаурма здорового человека: никакой корейской морковки и майонезных соусов. Доставайте из холодильника:


  • куриное филе — 1 штука;
  • огурец — 1 штука;
  • помидор — 1 штука;
  • сыр сливочный — полбанки;
  • сыр творожный — полбанки;
  • лаваш — 3 штуки;
  • время готовки: 10–20 минут.


Такой шаурмой могут завтракать даже те, кто следит за фигурой
Такой шаурмой могут завтракать даже те, кто следит за фигурой


Если вы еще с вечера пожарили куриное филе, то на готовку завтрака потратите 10 минут, если нет — вдвое дольше. Мелко режем курицу и обжариваем. Пока мясо на сковородке, можно заняться овощами: режем помидоры и огурцы.


Разворачиваем лаваш, смазываем одну половину сливочным сыром, другую — творожным. Выкладываем поочередно курицу, овощи и заворачиваем ролл.


Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ


Кладём ролл на горячую сковородку и обжариваем с каждой стороны по полминуты.


Сытный, быстрый, а главное, безвредный завтрак для семьи
Сытный, быстрый, а главное, безвредный завтрак для семьи


Обед: куриный суп с белой фасолью


На обед Ирина предлагает густой суп с куриными ножками и белой фасолью. На готовку у вас уйдет вдвое меньше времени, если вы сварите бульон заранее и заморозите его.


На кастрюлю супа нам понадобится:


  • куриные ножки — 3 штуки;
  • картофель — 3 штуки;
  • морковь — 1 штука;
  • помидор — 1 штука;
  • лук — 1 штука;
  • фасоль белая консервированная — 1 банка;
  • время готовки: 1 час 20 минут с варкой бульона, 30 минут — без.


Отвариваем курицу, в это время нарезаем овощи: картошку — крупно, помидор, лук — мелко для жарки, морковь — на крупной тёрке. Далее в куриный бульон отправляем картофель, а остальные овощи — обжариваться на сковороду.


После обжарки овощи отправляем в кастрюлю и добавляем фасоль. Варим еще пару минут.


Суп получился густой и сытный
Суп получился густой и сытный


Ужин: фаршированные кабачки и тирамису


Цукини мы брали для того, чтобы сделать сытные мясные лодочки. Поэтому доставайте маленькие кабачки и готовьте по рецепту, который наверняка любит старшее поколение вашей семьи.


Нам нужно:


  • кабачки цукини — 3 штуки;
  • фарш — 300 граммов;
  • рис — 100 граммов;
  • сметана — две столовые ложки;
  • сыр — 50 граммов;
  • время приготовления: 30 минут.


Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ


Чистим кабачки, разрезаем пополам — получаются небольшие лодочки. Укладываем на противень, можно полить их маслом и посыпать специями. Отваренный рис смешиваем с фаршем, солим-перчим и заполняем лодочки.


Сверху мясо смазываем сметаной и посыпаем сыром
Сверху мясо смазываем сметаной и посыпаем сыром


В таком виде лодочки отправляются в духовку
В таком виде лодочки отправляются в духовку

Кабачки пробудут в духовке 25 минут. Пока они готовятся, займемся десертом.


На три порции домашнего тирамису понадобится:


  • сметана — 5 столовых ложек;
  • карамельный пудинг — 2 банки;
  • печенье «Савоярди» — 1 упаковка;
  • кофе — 1 чашка;
  • время приготовления: 10 минут.


Нехитрый набор для будущих пирожных
Нехитрый набор для будущих пирожных


Мешаем пудинг со сметаной, завариваем кофе. Палочки «Савоярди» (упаковка стоит всего 100 рублей, а хватит её на 15, а то и 20 порций) режем пополам — на один десерт нужно четыре половинки.


Берем формочки для пирожных (нет формочек — подойдут тарелочки с высокими бортами или стаканы). Кладем ложку крема из сметаны и пудинга. Берем половинку палочки, обмакиваем в кофе и укладываем сверху.


Ирина советует окунать в кофе печенье, подняв его шершавой стороной вверх, — так палочки быстрее и лучше пропитаются
Ирина советует окунать в кофе печенье, подняв его шершавой стороной вверх, — так палочки быстрее и лучше пропитаются


Далее еще ложка крема, второй этаж палочек, пропитанных кофе, снова ложка крема — и десерт готов.


Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ


Убираем в холодильник на полчаса. Перед подачей можно посыпать какао и украсить свежими ягодами или фруктами. Если десерт простоит в холодном месте час, два или даже дольше, это не испортит ни его вид, ни его вкус.


Тем временем лодочки из кабачков готовы: вынимаем из духовки и раскладываем по тарелкам.


Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ


Завершим ужин десертом.


Еда за три рубля: готовим тирамису и шаурму по заветам ЗОЖ


Уже завтра, в четвертый день эксперимента, займёмся рыбой: будем делать утренние блины с лососем, а на ужин запечём акулу.

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