«Дело не в плохих соседях»: жильцы четырёх многоэтажек не смогли поделить парковку

Как видно на фотографии — большая часть стоянки пустует
Как видно на фотографии — большая часть стоянки пустует

Жители домов в Октябрьском районе Новосибирска оказались отрезаны от придомовой парковки. Они называют это самовольным захватом, однако у собственника участка другое мнение.


На заасфальтированном участке перед домом на улице Выборная, 91/4 построили железный забор, огородив территорию, на которой ранее парковались жители соседних домов. Как сообщил корреспонденту НГС житель дома № 91/4 Михаил, забор поставили 4 сентября.


«До апреля 2018 года участок земли с парковкой, согласно данным кадастровой карты, не принадлежал ни одному из домов. Затем этот общедоступный участок передали в полном размере домам 91/2 и 91/3 — домам с самым большим количеством придомовых парковочных мест и внутренним паркингом. Дело не в том, что соседи плохие, а в том, что наши права нарушаются по "Правилам благоустройства Новосибирска"», — возмущается Михаил.


Парковка на 500 мест стала собственностью домов по адресам Выборная, 91/2 и 91/3
Парковка на 500 мест стала собственностью домов по адресам Выборная, 91/2 и 91/3


Дома по адресу Выборная, 91/2 и 91/3 принадлежат ЖСК «ВМЕСТЕ-1». Как сообщила корреспонденту НГС руководитель ЖСК «ВМЕСТЕ-1» Ольга Кистанова, участок принадлежит им на законных основаниях. 


«Участок принадлежит этим домам (Выборная, 91/2 и 91/3. — Д.З.), решение было принято более чем 2/3 собственниками — всё по закону. Разговор дальше я продолжать не намерена, уже слишком поздно», — сообщила Ольга Кистанова.


Корреспондент НГС направил в мэрию запрос с просьбой предоставить комментарий, на каком основании земельный участок был передан домам по адресам Выборная, 91/2 и 91/3.


В середине августа жильцы дома № 31 на улице Дачной в Заельцовском районе Новосибирска установили на козырьках подъездов прожекторы, чтобы освещать парковку, — через некоторое время житель соседнего дома замазал все прожекторы и пообещал сжечь машины.

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