Курс евро впервые за два года превысил 81 рубль

Стоимость евро в ходе торгов достигала почти 81,5 рубля
Стоимость евро в ходе торгов достигала почти 81,5 рубля


Сегодня, 10 сентября, курс евро на торгах Московской биржи превысил 81 рубль. Это случилось впервые с 1 марта 2016 года. 


Стоимость евро в ходе торгов достигала почти 81,5 рубля (плюс 70 копеек к закрытию предыдущих торгов), а к 13:40 по московскому времени курс скорректировался до 81,41 рубля, сообщают «Ведомости».


Доллар также впервые за два года превысил отметку в 70 рублей. Последний раз такой скачок тоже случился в марте 2016 года. 


Ранее эксперты рассказывали, как резкий рост валюты отразится на жизни россиян.


— Сильнее всего рост цен ощутят люди из среднего российского класса: доля продуктов питания в общей массе их расходов составляет в среднем 38%. Из-за повышения НДС, которое запланировано на начало 2019 года, подорожают услуги ЖКХ, — предполагал руководитель отдела экономического анализа IPT Group Сергей Лик.

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