«А это Г-образие не упадёт?»: на улице Богаткова поставили новые светофоры и камеры

Часть дорожного полотна отремонтировали за счёт экономии на ещё целых тротуарах, признался начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский
Часть дорожного полотна отремонтировали за счёт экономии на ещё целых тротуарах, признался начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский


Власти Новосибирска объявили о завершении ремонта улицы Бориса Богаткова в Октябрьском и Дзержинском районах города — по программе «Безопасные и качественные дороги» здесь поставили камеры, новые светофоры и обустроили парковочные карманы.


Как рассказал сегодня начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, подрядчик отремонтировал на 5 километров проезжей части больше, чем планировал. «Так как часть тротуаров была в хорошем состоянии, решили их не делать, а сэкономленные средства пустить на устройство проезжей части. Кроме того, обустроили парковочные карманы фактически у каждого магазина, островки безопасности, установили 6 светофоров», — сообщил Алексеевский.


На пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина появилось 16 камер видеофиксации
На пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина появилось 16 камер видеофиксации


На то, как поработали дорожники, приехал посмотреть мэр Анатолий Локоть — он взглянул на новый асфальт и начал задавать вопросы о его качестве. 


«У подрядчика есть гарантийные обязательства. Здесь может появиться колейность, недоразумения, затопление водой, — участок сложный. Если вода всё-таки будет скапливаться, товарищ Бойко, вы лично будете откачивать», — уверил Локоть совладельца подрядчика «СоюзДорСтрой» Александра Бойко.


По словам мэра, новосибирцы жаловались на перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Доватора — во время дождей на кольце собиралась вода. «Вы поставили задачу, мы установили водоприёмки дополнительные с двух сторон», — отчитался Юрий Алексеевский.


Локоть усомнился в устойчивости Г-образных консолей
Локоть усомнился в устойчивости Г-образных консолей


Ещё один представитель «СоюзДорСтроя» сообщил, что на Бориса Богаткова поставили опоры светофоров и знаков из оцинкованного металла — их вынесли на Г-образные консоли. «А всё это Г-образие не упадёт от ветра?» — усомнился Анатолий Локоть. Подрядчик заверил, что этого не произойдёт.


Всего подрядчик отремонтировал два участка дороги за 147 миллионов рублей: от улицы Гаранина до улицы Кошурникова протяженностью 1,4 километра и от Есенина до Доватора длиной 700 метров.


В конце августа, когда мэр осматривал ремонтируемый участок на Красном проспекте, он назвал главные недочёты, которые допустили дорожники: его не устроили пандусы и «культура производства».

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