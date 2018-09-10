«А это Г-образие не упадёт?»: на улице Богаткова поставили новые светофоры и камеры

Часть дорожного полотна отремонтировали за счёт экономии на ещё целых тротуарах, признался начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский





Власти Новосибирска объявили о завершении ремонта улицы Бориса Богаткова в Октябрьском и Дзержинском районах города — по программе «Безопасные и качественные дороги» здесь поставили камеры, новые светофоры и обустроили парковочные карманы.







Как рассказал сегодня начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский, подрядчик отремонтировал на 5 километров проезжей части больше, чем планировал. «Так как часть тротуаров была в хорошем состоянии, решили их не делать, а сэкономленные средства пустить на устройство проезжей части. Кроме того, обустроили парковочные карманы фактически у каждого магазина, островки безопасности, установили 6 светофоров», — сообщил Алексеевский.





На пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина появилось 16 камер видеофиксации





На то, как поработали дорожники, приехал посмотреть мэр Анатолий Локоть — он взглянул на новый асфальт и начал задавать вопросы о его качестве.







«У подрядчика есть гарантийные обязательства. Здесь может появиться колейность, недоразумения, затопление водой, — участок сложный. Если вода всё-таки будет скапливаться, товарищ Бойко, вы лично будете откачивать», — уверил Локоть совладельца подрядчика «СоюзДорСтрой» Александра Бойко.







По словам мэра, новосибирцы жаловались на перекрёсток улиц Бориса Богаткова и Доватора — во время дождей на кольце собиралась вода. «Вы поставили задачу, мы установили водоприёмки дополнительные с двух сторон», — отчитался Юрий Алексеевский.





Локоть усомнился в устойчивости Г-образных консолей





Ещё один представитель «СоюзДорСтроя» сообщил, что на Бориса Богаткова поставили опоры светофоров и знаков из оцинкованного металла — их вынесли на Г-образные консоли. «А всё это Г-образие не упадёт от ветра?» — усомнился Анатолий Локоть. Подрядчик заверил, что этого не произойдёт.





Всего подрядчик отремонтировал два участка дороги за 147 миллионов рублей: от улицы Гаранина до улицы Кошурникова протяженностью 1,4 километра и от Есенина до Доватора длиной 700 метров.





В конце августа, когда мэр осматривал ремонтируемый участок на Красном проспекте, он назвал главные недочёты, которые допустили дорожники: его не устроили пандусы и «культура производства».