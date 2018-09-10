Роскошно живём: в Новосибирске насчитали 35 Bentley и 17 Maybach

Парк люксовых автомобилей в Новосибирской области составил 77 машин. 


Как пояснили корреспонденту НГС в агентстве «Автостат», в люксовый сегмент входят самые роскошные автомобили классом выше «премиума», стоят они 10–50 млн рублей. 


Bentley Bentayga
Bentley Bentayga


«В топ-5 марок попали Bentley (35 штук), Mercedes-Maybach (17 штук), Rolls-Royce (6 штук), Lamborghini (3 штуки), Ferrari (3 штуки)», — рассказал руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 


В рейтинге конкретных моделей лидирует Bentley Continental GT (их в Новосибирской области 23). Количество «Майбахов» с учетом нового Mercedes-Maybach S-class составляет 17 единиц. Кроссовер Bentley Bentayga представлен в количестве 7 штук, а седанов Bentley Continental Flying Spur — 5. 


Салон Mercedes-Maybach
Салон Mercedes-Maybach


Всего в России на учёте стоит 12 тысяч автомобилей сегмента Luxury. В Москве таких машин — 6,5 тысячи, в Санкт-Петербурге и Подмосковье — по 1,1 тысячи. В регионах люксовых автомобилей гораздо меньше. Больше всего их в Краснодарском крае — 348 штук. 


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