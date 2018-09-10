Новосибирец пойдёт под суд за убийство после ссоры в баре

Обвиняемый вину в убийстве не признал
Обвиняемый вину в убийстве не признал

В Новосибирске закончилось следствие по делу 27-летнего жителя города, которого обвиняют в убийстве посетителя бара «Доски» и драке с водителем на улице Петухова. 


Следователи выяснили, что ночью 20 сентября 2017 года обвиняемый вместе с 23-летним другом и ещё одним приятелем отмечали день рождения в баре «Доски». Там у мужчин произошёл конфликт с одним из посетителей — после этого новосибирец решил дождаться своего обидчика на улице. 


«Обвиняемый увидел вышедшего из бара потерпевшего, ошибочно принял его за одного из лиц, с которым у него был конфликт, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ, советник юстиции Дмитрий Лямкин. — Обвиняемый достал травмат, сказал: "Поедем, покатаемся". Конфликт продолжился в машине марки Infiniti FX35. Там они его забили просто до смерти». 


В ведомстве установили, что обвиняемый бил потерпевшего по голове кулаками и рукояткой пистолета. 


«В один момент потерпевшему удалось выбежать из машины, но обвиняемый и его друг, также находившийся в машине, догнали его и стали вместе наносить удары руками и ногами по голове и телу, пока тот не потерял сознание. После этого они вдвоём перенесли потерпевшего в машину, где он скончался. Труп скрыли в неустановленном следствием месте», — пояснили в прокуратуре. 


Обвиняемые вину в совершении убийства не признали. В суд направлено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Также 27-летний новосибирец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 


По версии следствия, 25 июля обвиняемый также избил водителя автомобиля KIA UM на улице Петухова — потерпевший в драке потерял зрение на один глаз. 


Недавно в Новосибирске завершилось следствие по громкому делу об убийстве беременной девушки в селе Новомошковском — в преступлении обвиняют её 20-летнего парня.

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