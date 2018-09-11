Власти решили продать помещения в домах-памятниках в центре Новосибирска

Самым дорогим оказалось помещение в старом доме у вокзала





Мэрия Новосибирска объявила конкурс по продаже помещений, которыми она владеет в домах – памятниках конструктивизма, — объявление появилось на сайте департамента земельных и имущественных отношений.







На конкурсе, который объявлен на 8 октября, рассчитывают продать три подвальных помещения. Самое дорогое из них находится в жилом доме на улице Челюскинцев, 7 (входит в жилой комплекс в районе железнодорожного вокзала, спроектированный Борисом Гордеевым в конце 1920-х – начале 1930-х), — стартовая цена на него установлена в 7,2 миллиона рублей.







В 7 миллионов обойдётся часть подвала площадью 213,2 кв. м на улице Урицкого, 36 — в доме, пристроенном к Управлению Западно-Сибирской железной дороги в середине 1930-х.







Самый дорогой квадрат оказался в доме на Красном проспекте, 51/5: за 63,6 кв. м просят больше 2,54 миллиона рублей, или 40 тысяч рублей за 1 кв. м (против примерно 27 тысяч в двух других лотах). Здание является памятником культурного наследия области и относится к комплексу жилого кооператива «Кузбассуголь», построенному в начале 1930-х годов.







Новым владельцам придётся провести и профинансировать работы по сохранению культурного наследия, в том числе реставрацию.





При этом менять планировку или внешний вид здания запрещено.







В том случае, если при этом обнаружатся какие-то объекты культурного или археологического наследия, работы придётся приостановить и уведомить о находке управление по государственной охране памятников Новосибирской области. В прошлом году в доме на Челюскинцев, 7 владелец квартиры во время ремонта нашёл бутылочку с «Каплями датского короля» — лекарство было популярно в начале прошлого века.

