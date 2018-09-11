«Моя дочь спала на полу»: сибирячка потребовала проверить детский сад на Плющихинском

По словам Нелли Довкша, дети спали практически на полу
По словам Нелли Довкша, дети спали практически на полу

Жительница Плющихинского жилмассива Нелли Довкша написала заявление в Роспотребнадзор с жалобой на частный детский сад под названием «Агуша», куда ходила её дочь — она утверждает, что отдала ребёнка в частный сад, потому что не смогла получить место в муниципальных садах Октябрьского района Новосибирска. 


Женщина пришла в детский сад, чтобы отвести свою двухлетнюю дочь на осмотр к врачу, и увидела, что вместо кроватей дети спят на матрасах на полу. Она решила предупредить о некачественном заведении других родителей, и после поста в социальной сети «ВКонтакте» оказалось, что многие родители ушли из этого детского сада из-за тех же проблем. 


«У неё сыпь появилась на теле, я записалась к доктору. <...> Перед сон-часом заходим, а мне её воспитательница выносит сонную, в трусах, из игровой комнаты. Я туда заглядываю, а там четыре ребёнка <…> Одна девочка в кресле спала, а остальные спали на полу, и моя в том числе», — рассказала корреспонденту НГС Нелли Довкша.


В детский сад «Агуша» дочь Нелли Довкша ходила два месяца — родители забрали девочку из старшей группы после инцидента с сон-часом. Сначала претензий к заведению не было, но потом ребенок начал болеть и женщина начала подозревать частный детский сад.


По словам мамы девочки, после этого бывшая воспитательница из «Агуши» показала ей и остальным родителям фотографии, как дети не просто спят на полу, но и по несколько человек в одной кровати. Недовольна Нелли Довкша и тем, что в ванной комнате висит всего два полотенца на группу из 16 детей. 


На фотографии среди спящих детей Нелли Довкша узнала свою дочь
На фотографии среди спящих детей Нелли Довкша узнала свою дочь


Недовольна детским садом «Агуша» и другая мама — Анна Сиволобова. На «Флампе» на странице организации она написала  положительный отзыв заведению, но в переписке с корреспондентом НГС в социальной сети «ВКонтакте» призналась, что на самом деле детский сад её не устраивал. «Часто заставала воспитателей немного подшофе, когда детей еще не забрали родители вечером. К тому же на днях одна воспитатель сказала, что кроватей на всех не хватает — дети спят по двое, либо на полу», — пояснила в личной переписке корреспонденту НГС Анна Сиволобова.


Заведующая детского сада «Агуша» Елена Коломейцева утверждает, что такого в её детском саду не может быть, и дети на полу никогда не спали.


«Нет, у нас не было такого. Там единственное, когда в спальне у нас комоды раздвигаются у нас девчата рядом, чтобы не уходить, чтобы комфортно, удобно им было, они кинут на пол матрас, и сидят, смотрят, потому что я запрещаю уходить из комнаты, — рассказала о существующих порядках в детском саду Елена Коломейцева. — У нас есть некоторые детишки, которые просто придут, сядут рядом. Некоторые не спят, не хотят. <...> Она может взять, с ним сидеть или в телефоне ковыряться, показывать, потому что родители разрешили, чтобы не срывали сон-час. <…> Поэтому они могут лежать, смотреть с ней, или вырезать, рисовать, писать. Но чтобы мы уложили спать — нет. У нас если не хватало спального места, то у нас в соседней группе стоит большой диван, мы раскладываем диван, там можно смело положить четыре-пять ребятишек».


Как добавила Нелли Довкша, из-за сложившейся ситуации она подала заявление в новосибирское управление Роспотребнадзора. Корреспондент НГС направил в ведомство официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.


Многие родители отводят своих детей в частные детские сады потому, что им не хватает мест в государственных. На Плющихинском жилмассиве, на котором произошла эта история, с местами в детский сад в ближайшие года станет легче — в 2019 году должны сдать ещё один детский сад

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