Центральный суд дал 30 суток ещё одному участнику воскресного митинга

Двое новосибирцев получили по 30 суток за участие в акции 9 сентября





Центральный районный суд Новосибирска дал 30 суток административного ареста участнику митинга против пенсионной реформы Альберту Раянову — решение вынесли сегодня, 10 сентября.





Об этом корреспонденту НГС сообщил заместитель координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске Кирилл Левченко. Информацию подтвердили в Центральном районном суде.





«Статья 20.2 часть 8. Вчера 9 [человек] задержали, остальных отпустили, только его оставили на ночь. У Альберта Раянова статья подразумевает арест, по остальным — только штраф. Альберт попросил принести ему в спецприёмник школьные олимпиадные задачи по физике и задачи повышенной сложности ЕГЭ по математике, чтобы занять себя в спецприёмнике», — рассказал Кирилл Левченко.



Также вчера 30 суток ареста получил другой участник митинга — полиция арестовала Сергея Бойко, когда он шёл на акцию в Первомайский сквер.





На митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября пришло несколько сотен человек: из Первомайского сквера они направились к Центральному ОВД — на место прибыл ОМОН, который перекрыл улицы. Сегодня полиция объяснила разгон акции угрозой массовых беспорядков — в областном ГУ МВД считают, что митингующие могли проникнуть в оружейную Центрального РОВД.





Дубинки, гвоздики и сотни возмущенных горожан — НГС собрал 9 лучших фотографий акции протеста.