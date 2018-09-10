Центральный суд дал 30 суток ещё одному участнику воскресного митинга

Двое новосибирцев получили по 30 суток за участие в акции 9 сентября 
Двое новосибирцев получили по 30 суток за участие в акции 9 сентября 


Центральный районный суд Новосибирска дал 30 суток административного ареста участнику митинга против пенсионной реформы Альберту Раянову — решение вынесли сегодня, 10 сентября. 


Об этом корреспонденту НГС сообщил заместитель координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске Кирилл Левченко. Информацию подтвердили в Центральном районном суде.  


«Статья 20.2 часть 8. Вчера 9 [человек] задержали, остальных отпустили, только его оставили на ночь. У Альберта Раянова статья подразумевает арест, по остальным — только штраф. Альберт попросил принести ему в спецприёмник школьные олимпиадные задачи по физике и задачи повышенной сложности ЕГЭ по математике, чтобы занять себя в спецприёмнике», — рассказал Кирилл Левченко.


Также вчера 30 суток ареста получил другой участник митинга — полиция арестовала Сергея Бойко, когда он шёл на акцию в Первомайский сквер. 


На митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября пришло несколько сотен человек: из Первомайского сквера они направились к Центральному ОВД — на место прибыл ОМОН, который перекрыл улицы. Сегодня полиция объяснила разгон акции угрозой массовых беспорядков — в областном ГУ МВД считают, что митингующие могли проникнуть в оружейную Центрального РОВД


Дубинки, гвоздики и сотни возмущенных горожан — НГС собрал 9 лучших фотографий акции протеста.

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