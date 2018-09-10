А потом зима: теплоходы отправятся в последние рейсы по Оби

Речные прогулки по Оби продлятся до конца сентября

Новосибирский речфлот рассказал о завершении пассажирской навигации по реке Обь — последние теплоходы с пассажирами отправятся от «Речного вокзала» до Седовой Заимки 30 сентября.







«До 30 сентября речные прогулки осуществляются в соответствии с расписанием. До Седовой Заимки пассажирская линия также работает по расписанию до 30 сентября», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот». Последний рейс пойдёт до Седовой Заимки и острова Кораблик.





Первые рейсы от «Речного вокзала» до Седовой Заимки начали курсировать в конце апреля. Рейсы от «Речного вокзала» до Седовой Заимки курсируют каждую среду и воскресенье (отправление в 8:00), а также по пятницам (отправление в 19:00).





В июле прошлого года в Новосибирске и пригороде прошёл первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, во время которого показывали судоходные шлюзы ГЭС. А первые регулярные теплоходные рейсы до аквапарка «Аквамир» появились в июне прошлого года.

