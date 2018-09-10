А потом зима: теплоходы отправятся в последние рейсы по Оби
Новосибирский речфлот рассказал о завершении пассажирской навигации по реке Обь — последние теплоходы с пассажирами отправятся от «Речного вокзала» до Седовой Заимки 30 сентября.
«До 30 сентября речные прогулки осуществляются в соответствии с расписанием. До Седовой Заимки пассажирская линия также работает по расписанию до 30 сентября», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот». Последний рейс пойдёт до Седовой Заимки и острова Кораблик.
Первые рейсы от «Речного вокзала» до Седовой Заимки начали курсировать в конце апреля. Рейсы от «Речного вокзала» до Седовой Заимки курсируют каждую среду и воскресенье (отправление в 8:00), а также по пятницам (отправление в 19:00).
В июле прошлого года в Новосибирске и пригороде прошёл первый круиз по Оби, Обскому морю и реке Бердь, во время которого показывали судоходные шлюзы ГЭС. А первые регулярные теплоходные рейсы до аквапарка «Аквамир» появились в июне прошлого года.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой