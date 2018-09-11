«Скорее разденут, чем вытащат»: врач показал простой способ эвакуировать человека из машины





Виктор Пястолов работает на подстанции скорой помощи Металлургического района Челябинска





Мы продолжаем проект о первой помощи пострадавшим в ДТП. В предыдущих сериях рассказали, что делать на месте аварии в первую очередь и как разговорить пострадавшего. Сегодня врач анестезиолог-реаниматолог Виктор Пястолов научит нас правильно вытаскивать раненого из машины. Впрочем, нужно ли это?











Не трогайте без необходимости







Первое правило — не спешите вынимать пострадавших из автомобиля. В большинстве случаев этого не требуется, а эвакуация может причинить человеку непоправимый вред. Особенно если речь о травмах позвоночника.







Желание вытащить человека часто инстинктивно, но без необходимости делать этого не нужно.







А когда нужно?





— Во-первых, в случае опасности, связанной с самим автомобилем: например, если есть угроза возгорания, — отвечает Виктор Пястолов. — Во-вторых, эвакуация может понадобиться, если человек находится в состоянии клинической смерти и требуются реанимационные действия.







Почему человека сложно вытащить из автомобиля







Когда пострадавший крупнее вас, это требует больших усилий, если не знать технологии.







— Люди, скорее, «неудобны», — комментирует врач. — Вы можете поднять условную гирю массой 70 килограммов, но человека такой же массы вытащить из машины сложнее.







В первую очередь люди пытаются тянуть пострадавшего за одежду, часто прилагают большую силу рывками.







— Одежда рвётся и снимается с человека, в итоге его скорее разденут, чем вытащат, — говорит доктор. — Для этого нужно знать специальный хват.







Как именно действовать, вы узнаете из видео: пострадавшего нужно обхватить, зафиксировать одну руку и затем вытащить буквально одним движением. При подозрении на травмы шеи подбородок человека нужно придерживать рукой.





На спину кладут людей в сознании, когда нет риска захлебывания





Устойчивое боковое положение







Пострадавшего желательно уложить на подстилку, плед или одежду. Если он без сознания, ему придают так называемое устойчивое боковое положение. Оно не даёт человеку перевернуться на спину или уткнуться носом в землю.







Даже если не требуется экстренных мер, оставайтесь с пострадавшим до приезда скорой, говорите с ним и контролируйте состояние.









На месте аварии в первую очередь убедитесь в безопасности и выявите тяжёлых пострадавших. После этого поговорите с пострадавшими в сознании.