Мэрия запретила жителям частного сектора на Титова строить дома
Мэрия Новосибирска продлила запрет на новое строительство вдоль улицы Титова — по утверждённому в 2015 году проекту планировки, дорогу должны расширить, в том числе за счёт частного сектора.
Как указано в опубликованном на сайте мэрии документе, под резервирование попали 117 участков площадью больше 218,2 тысяч кв. м — это территории вдоль трамвайных путей по улице Титова от улицы Троллейная до улицы Окинская. Кроме того, в резерв попали участки на улице Расковой.
Большая часть участков находится в частном секторе, на них расположены индивидуальные дома. Постановление мэрии ограничивает строительство любых зданий и сооружений на участках, запрещает проводить мелиоративные работы и устраивать пруды.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр о сроках строительства магистрали на Титова. О планах превратить улицу в скоростную дорогу власти объявили ещё в 2011 году.
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Лиза Пичугина
Фото Татьяны Фатеевой