Почта России объявила об ускорении доставки посылок с AliExpress в Новосибирск

Теперь покупки будут приходить морем во Владивосток и далее следовать по железной дороге из Владивостока в Москву

Почта России открыла новый канал по доставке нерегистрируемых посылок из Китая в Сибирь и, в частности, в Новосибирскую область.







Теперь такие посылки будут идти из Владивостока в Новосибирскую область напрямую, а не через Москву. Речь идёт о посылках, которые прежде доставлялись автомобильным транспортом. Теперь их будут перевозить по железной дороге.





«Новый маршрут был проработан в сотрудничестве с китайскими партнерами и позволяет доставлять отправления из интернет-магазинов и маркетплейсов Китая по железной дороге напрямую в регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Благодаря оптимизации логистики срок доставки простой почты сократится для большинства восточных регионов России», — говорит заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.





Конкретный срок, на который сократится время доставки, в Почте России не называют.





«На новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress, и он охватит всю восточную часть страны. В первую очередь это скажется на скорости доставки и снизит нагрузку на распределительные центры нашего основного партнёра — Почты России — в Москве.





До этого значительное количество посылок обрабатывалось в логистическом центре Московского региона и отправлялось почтовыми маршрутами на восток.





Теперь покупки будут приходить морем во Владивосток и далее следовать по железной дороге из Владивостока в Москву», — передаёт Почта России слова генерального директора AliExpress в России Лю Вея.





В марте прошлого года из-за роста числа посылок из Китая Почта России запускала новые авиарейсы в китайские города Чжэнчжоу и Харбин.