Всё равно не помогло: новосибирского чиновника наказали за письмо о повышении явки

Дисциплинарное взыскание оказалось простым замечанием
Дисциплинарное взыскание оказалось простым замечанием


Заместитель главы администрации Первомайского района Новосибирска Евгений Бурков получил замечание за письмо с просьбой оказать «содействие в повышении явки» на выборах губернатора 9 сентября.


Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС. 


«Приказом главы администрации Первомайского района города Новосибирска от 3.09.2018 № 275-в "О применении дисциплинарного взыскания к Буркову Е. Н." применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — сообщили в пресс-центре.


5 сентября прокуратура признала письмо нарушающим закон и потребовала привлечь Буркова к дисциплинарной ответственности.


Несмотря на письмо Буркова, явка на губернаторских выборах в Первомайском районе, как и во всём Новосибирске, была невысокой — в этом районе к 18:00 проголосовало 17,21% избирателей (окончательные данные по району ещё не опубликованы). В целом по области в выборах приняли участие 29,52% избирателей. Победивший в борьбе за пост губернатора Андрей Травников заявил, что не считает явку низкой. 


«Это явка на уровне 2014 года, и она примерно соответствует среднему уровню регионов с высокой урбанизацией. Нормальная явка», — сказал Андрей Травников.

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