В аэропорту Толмачёво перестали звать потерявшихся пассажиров по фамилии
В новосибирском аэропорту Толмачёво ввели новые правила оповещений для пассажиров — теперь опаздывающих на рейс не будут называть по имени и фамилии. С сегодняшнего дня в оповещении будет звучать общее напоминание о необходимости посадки в самолёт с указанием только номера рейса.
Уже сегодня, 10 сентября, на аэровокзале используется новый вариант звуковых оповещений.
«Сделано это для соблюдения закона о защите персональных данных, а также для оптимизации и организации голосовых объявлений на аэровокзале. <...> В том числе это делается для пунктуальности отправления рейсов», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
В пресс-службе аэропорта добавили, что нововведения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полётов всех авиакомпаний.
Сейчас аэропорт Толмачёво готовится к новой реконструкции — оба его терминала, международный и внутренний, будут расширены и объединены.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС