В новосибирском магазине начали бесплатно раздавать хлеб пенсионерам

Для того чтобы получить булку хлеба необходимо предъявить пенсионную карту 
Для того чтобы получить булку хлеба необходимо предъявить пенсионную карту 

В небольшом продуктовом магазине в Кировском районе Новосибирска начали бесплатно раздавать хлеб пенсионерам — объявление об этом недавно появилось на его дверях.


О том, что магазин «Витамин» в доме на улице Бурденко, 9 с конца августа бесплатно раздаёт хлеб, в редакцию НГС сообщил читатель.


«Там, напротив магазина, мусорный контейнер стоит. В нём постоянно бабушки копаются и ищут продукты. Хозяин увидел это и вывесил объявление», — рассказал читатель.


Продавщица магазина Мария подтвердила корреспонденту НГС, что пенсионеры иногда ищут еду в баке неподалёку. «Вывесили объявление уже давно, но пока мало кто приходит. Может, не знают или не верят», — сказала Мария. Она передала контакты корреспондента НГС владельцу магазина, но тот пока не вышел на связь с редакцией. 


Продавец магазина говорит, что на объявление пока мало кто окликнулся
Продавец магазина говорит, что на объявление пока мало кто окликнулся


В конце прошлого года Пенсионный фонд РФ сообщил, что в России не осталось пенсионеров, живущих за чертой бедности — их ежемесячный доход превысил прожиточный минимум.

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