Напротив часовни на Красном проспекте открылась кондитерская в честь австрийского кондитера

Кондитерская заняла угол между входом и туалетом





В подвале офисно-торгового комплекса на Красном проспекте, 17 в центре Новосибирска открылась кофейня-кондитерская Zakher. Заведение открыли владельцы сети столовых «Подсолнухи».







Zakher представляет собой стойку самообслуживания с кофе и напитками, которая расположилась в помещении столовой «Подсолнухи» между входом и туалетом. Сама стойка заработала на прошлой неделе, но отдельный баннер с названием появился на входе на минувших выходных. На вывеске Zakher названа «сетью кофеен низких цен», однако в новосибирской базе 2ГИС пока нет ни одного заведения с таким названием.







Десерты в Zakher стоят в среднем 40 рублей





Кофейня предлагает стандартный набор напитков. Цены начинаются от 50 рублей за эспрессо, дороже всего — 145 рублей — стоят два вида рафов. Это не существенно дешевле, чем, например, в сети «Академия кофе», где эспрессо стоит 60 рублей.







Действительно низкими здесь можно считать только цены на десерты, который начинаются от 27 рублей, а самый дорогой десерт — торт «Прага» — стоит 45 рублей.







Несмотря на очередь в самой столовой, корреспондент НГС оказался единственным клиентом в кофейне





В Zakher можно не только взять десерты и кофе навынос, но и употребить их на месте. Сделать, правда, это может быть непросто. Когда корреспондент НГС пришёл в «Подсолнухи» днём 10 сентября, то застал здесь очередь к раздаче, которая выходила на улицу. Люди стояли плотной змейкой у кофейной стойки, но купить что-либо в кофейне никто не пытался. Бариста был крайне обрадован заказу корреспондента НГС.





«Захер» — известный шоколадный торт, придуманный австрийским кондитером Францем Захером. Правда, на немецком языке его фамилия пишется несколько иначе — Sacher.





Zakher назван «кофейней низких цен»





«Подсолнухи» — самая крупная сеть столовых в Новосибирске. По данным 2ГИС, у нее уже 15 заведений в Новосибирске и пригородах. Ближайший её конкурент «Вилка-Ложка» имеет 14 точек — в её заведениях тоже продаются недорогие десерты и кофе, который могут готовить за отдельной стойкой. Но эти точки не выделяются в какой-то отдельный формат, оставаясь частью заведения.





Формат дешевых кофеен сейчас развивает и сеть «Подорожник», которая в прошлом году начала ребрендинг своих павильонов. В заведениях, которые теперь называются «Доступная кофейня», порция растворимого кофе стоит 25 рублей.

