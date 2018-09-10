Холодный фронт несёт в Новосибирск дожди

Холодный фронт придёт в Новосибирск с севера Томской области
Холодный фронт придёт в Новосибирск с севера Томской области

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Новосибирска в начале рабочей недели: в город снова придёт холодный атмосферный фронт с дождями.


«Вновь мы ожидаем похолодание. По области мы составили штормовое предупреждение о заморозках на период с 11 по 13 сентября. <…> Похолодание с прохождением холодного атмосферного фронта, который смещается к нам с севера, с районов севера Томской области и меридианально на юг проходит. По северу Томской области ожидаем осадки с мокрым снегом. Идёт к нам холодная воздушная масса», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу ночью 11 сентября в Новосибирске пройдёт небольшой, местами умеренный дождь. Днём местами также ожидается небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью составит +3…+5 градусов, а днём +8…+10 градусов.


«12 сентября ночью местами небольшой дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Температура ночью +1...+3, а днём +9…+11 градусов. 13 сентября будет без осадков, ветер западный 5–10 м/с. Ночью температурный фон составит +3…+5 градусов тепла, а днём +11…+13», — сообщила Марина Виноградова.


Ещё до нового похолодания городские власти сообщили о том, что скоро в домах новосибирцев дадут отопление — это может случиться уже в течение недели. Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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