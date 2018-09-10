Новосибирцы взяли 4 золотых медали на чемпионате мира по грэпплингу

Сборная Новосибирской области во второй день соревнований
Сборная Новосибирской области во второй день соревнований


В Астане завершился чемпионат мира по грэпплингу — спортсмены из Новосибирской области завоевали пять медалей. 


«Четыре золотых медали и одна бронзовая медаль. Абдурахман Биларов — золото, Римма Ануфриева — две золотые медали в двух дисциплинах, у Ирины Громовой золото и во второй день бронза», — сообщил корреспонденту НГС начальник сборной команды России по грэпплингу Денис Бондаренко по итогам соревнований, завершившихся 9 сентября.


Сейчас сборная НСО вместе с тренерами отправились в аэропорт, уже сегодня они вернутся домой.


Чемпионат мира по грэпплингу прошёл в Астане с 6 по 9 сентября — там же прошло соревнование спортсменов-ветеранов, где новосибирец Евгений Белышев завоевал серебряную медаль.


Справка: Грэпплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

Также вчера, 9 сентября, стало известно, что два игрока новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» вошли в сборную России на чемпионате мира — соперниками россиян в первом матче станет команда Австралии.

Прочтений: 1894

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено