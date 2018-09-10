Новосибирцы взяли 4 золотых медали на чемпионате мира по грэпплингу

Сборная Новосибирской области во второй день соревнований





В Астане завершился чемпионат мира по грэпплингу — спортсмены из Новосибирской области завоевали пять медалей.





«Четыре золотых медали и одна бронзовая медаль. Абдурахман Биларов — золото, Римма Ануфриева — две золотые медали в двух дисциплинах, у Ирины Громовой золото и во второй день бронза», — сообщил корреспонденту НГС начальник сборной команды России по грэпплингу Денис Бондаренко по итогам соревнований, завершившихся 9 сентября.





Сейчас сборная НСО вместе с тренерами отправились в аэропорт, уже сегодня они вернутся домой.





Чемпионат мира по грэпплингу прошёл в Астане с 6 по 9 сентября — там же прошло соревнование спортсменов-ветеранов, где новосибирец Евгений Белышев завоевал серебряную медаль.







Справка: Грэпплинг (англ. grappling) — вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.



Также вчера, 9 сентября, стало известно, что два игрока новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» вошли в сборную России на чемпионате мира — соперниками россиян в первом матче станет команда Австралии.