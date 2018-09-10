Около нового корпуса НГУ построят фонтан с разноцветными лампочками

Фонтан появится возле корпуса на Пирогова, 1

Новосибирский государственный университет заказал фонтан — его должны построить перед новым корпусом на Пирогова, 1.





«Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: два месяца с даты заключения договора», — отмечается в документах госзакупки.





Победитель открытого конкурса на установку фонтана определится 4 октября. Начальная цена контракта — 9,5 миллиона рублей.





Это будет свето-музыкальный фонтан, среди оборудования в нём предусмотрены акустическая система, у которой предусмотрено не менее 4 колонок, три десятка подводных светильников с красными, зелёными и синими светодиодами.





НГС запросил у НГУ эскиз будущего фонтана.





Схема расположения будущего фонтана из документов госзакупки





На прошлой неделе о строительстве ещё одного фонтана в Новосибирске заявил Герман Греф — глава Сбербанка пообещал выделить на это деньги.