Около нового корпуса НГУ построят фонтан с разноцветными лампочками
Новосибирский государственный университет заказал фонтан — его должны построить перед новым корпусом на Пирогова, 1.
«Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: два месяца с даты заключения договора», — отмечается в документах госзакупки.
Победитель открытого конкурса на установку фонтана определится 4 октября. Начальная цена контракта — 9,5 миллиона рублей.
Это будет свето-музыкальный фонтан, среди оборудования в нём предусмотрены акустическая система, у которой предусмотрено не менее 4 колонок, три десятка подводных светильников с красными, зелёными и синими светодиодами.
НГС запросил у НГУ эскиз будущего фонтана.
На прошлой неделе о строительстве ещё одного фонтана в Новосибирске заявил Герман Греф — глава Сбербанка пообещал выделить на это деньги.
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Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной
Скриншот zakupki.gov.ru