Около нового корпуса НГУ построят фонтан с разноцветными лампочками

Фонтан появится возле корпуса на Пирогова, 1 
Фонтан появится возле корпуса на Пирогова, 1 

Новосибирский государственный университет заказал фонтан — его должны построить перед новым корпусом на Пирогова, 1.


«Начало работ: с даты заключения договора. Окончание работ: два месяца с даты заключения договора», — отмечается в документах госзакупки.


Победитель открытого конкурса на установку фонтана определится 4 октября. Начальная цена контракта — 9,5 миллиона рублей.


Это будет свето-музыкальный фонтан, среди оборудования в нём предусмотрены акустическая  система, у которой предусмотрено не менее 4 колонок, три десятка подводных светильников с красными, зелёными и синими светодиодами.


НГС запросил у НГУ эскиз будущего фонтана.


Схема расположения будущего фонтана  из документов госзакупки
Схема расположения будущего фонтана  из документов госзакупки


На прошлой неделе о строительстве ещё одного фонтана в Новосибирске заявил Герман Греф — глава Сбербанка пообещал выделить на это деньги.

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