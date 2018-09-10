Полиция: ОМОН вывели на улицу, чтобы митингующие не забрали оружие в Центральном РОВД

МВД объяснило жёсткий разгон митинга 9 сентября
МВД объяснило жёсткий разгон митинга 9 сентября

Новосибирская полиция объяснила разгон угрозой массовых беспорядков — по мнению представителя областного ГУ МВД, митингующие могли проникнуть в оружейную Центрального РОВД. 


«В ходе шествия возникла реальная угроза возникновения массовых беспорядков, в том числе проникновения в один из отделов внутренних дел в место хранения огнестрельного оружия», — заявил сегодня заместитель начальника областной полиции Олег Ольнев на совещании в правительстве региона. 


Он уточнил, что прошедшая накануне акция была несогласованной, а митинг перешёл в шествие. «Целью мероприятия было выражение несогласия с проводимой в стране пенсионной реформой», — заявил Олег Ольнев. 


В такой ситуации сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии «были вынуждены провести ряд специфических мероприятий», признал он.


Прокомментировал вчерашнюю акцию и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «К сожалению, 9-го числа прошел несанкционированный митинг и шествие. Я впервые в своей политической деятельности сталкиваюсь с ситуацией, когда организаторы провоцируют и толкают участников митинга на столкновение с правоохранительными органами», — сказал Анатолий Локоть. По его словам, из-за шествия в центре Новосибирска было нарушено движение общественного транспорта, также они помешали ремонтным работам на Красном проспекте.


Накануне днём 9 сентября в Первомайском сквере проходила акция протеста против пенсионной реформы — НГС вёл прямую трансляцию с митинга. После митинга в сквере участники акции дошли до кинотеатра «Победа», а потом — до отдела полиции «Центральный» на улице Мичурина, куда были стянуты сотрудники ОМОНа. Несколько участников акции были задержаны, но уже вечером их отпустили


Протестные акции прошли по всей стране, многих участников задержали.

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