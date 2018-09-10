Военный грузовик разбил «Тойоту» на Большевистской

Авария случилась на светофоре





Утром 10 сентября на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска военный грузовик столкнулся на светофоре с автомобилем Toyota — в результате удара легковушка осталась без заднего стекла.





Авария произошла около 10:00 недалеко от остановки «1-й разъезд».





У легковушки после удара вылетело заднее стекло и остался помятым багажник





«Военный грузовик догнал "Висту" на светофоре. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс».





В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС обещали прокомментировать ситуацию позднее.





В ЦВО пообещали прокомментировать аварию позднее.





Военные автомобили регулярно появляются на улицах города. Так, днём 30 ноября прошлого года новосибирцы заметили на улице Восход многоцелевой армейский бронеавтомобиль с повышенной проходимостью «Тигр».