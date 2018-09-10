Военный грузовик разбил «Тойоту» на Большевистской

Авария случилась на светофоре
Авария случилась на светофоре


Утром 10 сентября на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска военный грузовик столкнулся на светофоре с автомобилем Toyota — в результате удара легковушка осталась без заднего стекла.


Авария произошла около 10:00 недалеко от остановки «1-й разъезд». 


У легковушки после удара вылетело заднее стекло и остался помятым багажник
У легковушки после удара вылетело заднее стекло и остался помятым багажник


«Военный грузовик догнал "Висту" на светофоре. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс».


В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС обещали прокомментировать ситуацию позднее.


В ЦВО пообещали прокомментировать аварию позднее. 
В ЦВО пообещали прокомментировать аварию позднее. 


Военные автомобили регулярно появляются на улицах города. Так, днём 30 ноября прошлого года новосибирцы заметили на улице Восход многоцелевой армейский бронеавтомобиль с повышенной проходимостью «Тигр».

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