Военный грузовик разбил «Тойоту» на Большевистской
Утром 10 сентября на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска военный грузовик столкнулся на светофоре с автомобилем Toyota — в результате удара легковушка осталась без заднего стекла.
Авария произошла около 10:00 недалеко от остановки «1-й разъезд».
«Военный грузовик догнал "Висту" на светофоре. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс».
В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС обещали прокомментировать ситуацию позднее.
Военные автомобили регулярно появляются на улицах города. Так, днём 30 ноября прошлого года новосибирцы заметили на улице Восход многоцелевой армейский бронеавтомобиль с повышенной проходимостью «Тигр».
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»