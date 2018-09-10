Новая разметка на Есенина запутала водителей

Новая разметка противоречит сигналу светофора, который левый поворот не разрешает
Новая разметка противоречит сигналу светофора, который левый поворот не разрешает

На отремонтированном в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Есенина в Дзержинском районе Новосибирска появилась новая разметка, которая путает водителей.


Информацию об этом в редакцию НГС прислал читатель Евгений Сенько. Разметка со стрелкой прямо и налево нанесена на Бориса Богаткова перед перекрёстком с Есенина — её можно увидеть при движении от остановки «Автопарк» в сторону «Золотой Нивы».


«На недавно отремонтированном перекрестке улиц Бориса Богаткова и Есенина новая разметка противоречит указаниям светофора — стрелка на светофоре указывает, что движение возможно только прямо и направо, а новая разметка позволяет поворачивать налево. Вчера утром заметил разметку. Раньше поворачивать налево было нельзя. Светофор был установлен примерно год назад и по нему видно, что там стрелка только прямо и направо», — написал в редакцию НГС читатель Евгений, прикрепив к своему сообщению фотографию.


Новосибирский автоюрист Денис Алмазов пояснил корреспонденту НГС, что разметка не указывает порядок движения по перекрёстку, водители должны руководствоваться сигналом светофора. «Светофор главнее», — коротко прокомментировал автоюрист. 


Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать новую разметку.


В июне на улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина появился новый дорожный знак, путающий водителей. После публикации на НГС знак спешно убрали

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