Фото: две «Лады» столкнулись лоб в лоб под Новосибирском — у одной перед сложился гармошкой
Вечером 9 сентября под Новосибирском столкнулись две «Лады» — после аварии три человека получили травмы.
«Водитель 1986 года рождения (32 года. — Е.Г.) <...> cледовал на автомобиле ВАЗ-2112 по трассе Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Омска», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по НСО.
Он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. За рулём второй «Лады» был 24-летний водитель, травмы получили его пассажиры: у 23-летней девушки и 22-летнего молодого человека подозрение на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, у 21-летнего пассажира ушиб грудной клетки.
Водитель ВАЗ-2112 был без прав, он также отказался от медосвидетельствования.
В конце августа НГС рассказывал о другой аварии с «Ладой» на встречной полосе — тогда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
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Елена Громкова
Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД по НСО