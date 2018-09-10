Фото: две «Лады» столкнулись лоб в лоб под Новосибирском — у одной перед сложился гармошкой

Авария случилась в 20:10 в Коченёвском районе





Вечером 9 сентября под Новосибирском столкнулись две «Лады» — после аварии три человека получили травмы.





«Водитель 1986 года рождения (32 года. — Е.Г.) <...> cледовал на автомобиле ВАЗ-2112 по трассе Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Омска», — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды ГИБДД по НСО.





Он столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. За рулём второй «Лады» был 24-летний водитель, травмы получили его пассажиры: у 23-летней девушки и 22-летнего молодого человека подозрение на сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, у 21-летнего пассажира ушиб грудной клетки.





Водитель ВАЗ-2112 был без прав, он также отказался от медосвидетельствования.





В конце августа НГС рассказывал о другой аварии с «Ладой» на встречной полосе — тогда легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.