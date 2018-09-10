Пробка в метро: пассажиры на станции Маркса скопились перед рамками и турникетами

Пассажиры попали в толпу перед входом на станцию
Пассажиры попали в толпу перед входом на станцию

Утром 10 сентября пассажиры на станции метро «Площадь Маркса» попали в пробку.


Около 8:30 площадка перед рамками и турникетами оказалась полностью заполнена пассажирами.


По словам очевидцев, несмотря на то, что людей было много, толпа постоянно двигалась. Тем не менее, на прошлой неделе утром примерно в это же время количество пассажиров было меньше.


В начале августа длинная очередь из пассажиров собралась на станции «Заельцовская» — тогда сломались терминалы по продаже жетонов.

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