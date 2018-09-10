Больше не врио: Травников получил 64,52% голосов на выборах
Избирательная комиссия Новосибирской области подвела итоги прошедших выборов губернатора — за победителя, нынешнего врио главы региона Андрея Травникова, проголосовали 64,52% новосибирцев, пришедших на выборы.
Второе место занял Дмитрий Савельев, у которого 17,35% голосов, третье место - Анатолий Кубанов с результатом 11,73%. Четвертое место сохранил Георгий Михайлов с 3,39% голосов избирателей, передают РИА Новости данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Выборы губернатора прошли 9 сентября. Андрей Травников, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что не считает явку низкой.
47-летний Андрей Травников на посту главы Новосибирской области сменил Владимира Городецкого — такое решение принял президент Владимир Путин в октябре прошлого года. До этого Травников был заместителем губернатора Вологодской области и мэром Череповца.
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Кирилл Шматков, Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова