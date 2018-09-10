Гвоздики, дубинки и любовь: как задерживали участников митингов против пенсионной реформы в России

9 сентября по всей России прошли несанкционированные акции протеста против пенсионной реформы. Их организовали сторонники Алексея Навального. В большинстве регионов на улицы вывели отряды ОМОНа и СОБРа. Силовики, по данным на 19:00 (мск), задержали почти 300 человек в 19 городах. Самые яркие моменты уличных волнений — в фоторепортаже Сети городских порталов.





Новосибирцы в конце акции с сарказмом начали скандировать «Спасибо!», глядя на омоновцев, и дарить им цветы







В Новосибирске на акцию протеста вышли по меньшей мере 800 человек. Санкционированный властями митинг быстро превратилась в марш, затем толпа упёрлась в оцепление ОМОНа — несколько человек задержали, была стычка с применением дубинок — но в массовое столкновение это не переросло.





В Екатеринбурге полиция задержала корреспондента E1.RU Сергея Панина





В уральской столице в какой-то момент началась «мокруха»





В Екатеринбурге участники несогласованной акции сторонников Навального дошли до здания регионального правительства, чтобы выразить несогласие с пенсионной реформой. Силовики задержали десятки человек, в том числе фотографа E1.RU Дмитрия Емельянова и корреспондента Сергея Панина. Солидарность с теми, кто попал в автозаки, решил проявить и бывший мэр города Евгений Ройзман.





«С восторгом предаюсь в руки родной милиции...» Точнее, полиции. Такая картина была в Перми





«Ты покушал, сынок?»: пермячка с триколором нашла общий язык с полицией





На акции против пенсионной реформы в Перми задержали полтора десятка человек. Оппозиционеры прошлись по центру города практически без происшествий. Но в конце маршрута, около здания Заксобрания, полиция начала вязать людей.





В Волгограде ППС вязала лидеров местной оппозиции, а начальник ГУ МВД требовал... их освободить





В Волгограде руководитель региональной полиции, генерал-лейтенант Александр Кравченко, пресёк попытку сотрудников правоохранительных органов в штатском задержать лидеров незаконного шествия. В акции приняли участие несколько десятков человек.





В столице Башкирии акция прошла относительно спокойно, но с проблемами для лидера оппозиции





В Уфе на несанкционированном митинге задержали координатора штаба Навального Лилию Чанышеву и их юриста.





В Челябинске бойцы ОМОНа показали участникам акции, что такое «почувствовать любовь»





Челябинку, которой до пенсии оставалось четыре года, довели до слёз







В Челябинске силовики не дали участникам акции пройти намеченным маршрутом по центру города и заблокировали их на главной пешеходной улице — Кировке. В итоге в южноуральской столице, по неофициальным данным, задержали 13 человек.





В Ростове координатора местного штаба Навального Сергея Гривко буквально взяли за «гриву»





В Ростове акция прошла неспокойно, хотя её посетил мудрый волшебник Гэндальф







В Ростове акция протеста против пенсионной реформы пришлась на день выборов в региональный парламент. На несанкционированном митинге на Театральной площади полиция задержала координатора местного штаба Навального Сергея Гривко.