Гвоздики, дубинки и любовь: как задерживали участников митингов против пенсионной реформы в России
Самые нелепые моменты акций и яркие эмоции — в фоторепортаже Сети городских порталов
9 сентября по всей России прошли несанкционированные акции протеста против пенсионной реформы. Их организовали сторонники Алексея Навального. В большинстве регионов на улицы вывели отряды ОМОНа и СОБРа. Силовики, по данным на 19:00 (мск), задержали почти 300 человек в 19 городах. Самые яркие моменты уличных волнений — в фоторепортаже Сети городских порталов.
В Новосибирске на акцию протеста вышли по меньшей мере 800 человек. Санкционированный властями митинг быстро превратилась в марш, затем толпа упёрлась в оцепление ОМОНа — несколько человек задержали, была стычка с применением дубинок — но в массовое столкновение это не переросло.
В Екатеринбурге участники несогласованной акции сторонников Навального дошли до здания регионального правительства, чтобы выразить несогласие с пенсионной реформой. Силовики задержали десятки человек, в том числе фотографа E1.RU Дмитрия Емельянова и корреспондента Сергея Панина. Солидарность с теми, кто попал в автозаки, решил проявить и бывший мэр города Евгений Ройзман.
На акции против пенсионной реформы в Перми задержали полтора десятка человек. Оппозиционеры прошлись по центру города практически без происшествий. Но в конце маршрута, около здания Заксобрания, полиция начала вязать людей.
В Волгограде руководитель региональной полиции, генерал-лейтенант Александр Кравченко, пресёк попытку сотрудников правоохранительных органов в штатском задержать лидеров незаконного шествия. В акции приняли участие несколько десятков человек.
В Уфе на несанкционированном митинге задержали координатора штаба Навального Лилию Чанышеву и их юриста.
В Челябинске силовики не дали участникам акции пройти намеченным маршрутом по центру города и заблокировали их на главной пешеходной улице — Кировке. В итоге в южноуральской столице, по неофициальным данным, задержали 13 человек.
В Ростове акция протеста против пенсионной реформы пришлась на день выборов в региональный парламент. На несанкционированном митинге на Театральной площади полиция задержала координатора местного штаба Навального Сергея Гривко.
Михаил Штаюра